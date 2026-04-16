Ladestation in Keller von Einfamilienhaus brannte

Eine Hausbewohnerin in Tirol bemerkte Mittwochmittag aufsteigenden Rauch in der Nähe und setzte einen Notruf ab. Die Feuerwehr bekämpfte mit schwerem Atemschutz einen Brand im Keller. Eine Ladestation dürfte der Auslöser gewesen sein.
Kurz nach 12.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Vomp zu einer Reihenhaussiedlung in Fiecht alarmiert, wo aus einem Keller dichter Rauch drang. Eine Hausbewohnerin bemerkte Rauch und setzte einen Notruf ab.
Keller verraucht
Unter schwerem Atemschutz drangen mehrere Mitglieder der FF Vomp in den Keller vor und konnten den Brand eindämmen, der nach ersten Informationen im Bereich eines Batteriespeichers bzw. einer Ladestation ausgebrochen war. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.
Verletzt wurde niemand
Ermittlungen zur Brandursache werden derzeit von der Polizei Schwaz durchgeführt. Nach Belüftung des Gebäudes konnten die Bewohner wieder in ihr Haus zurückkehren. Verletzt wurde niemand.
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