Harte Reformen, sonst 10 Milliarden Euro Schulden

Einsparungen von 106 Millionen Euro, dennoch ein Defizit von 825 Millionen Euro und ein Anwachsen des Schuldenbergs auf 8,2 Milliarden Euro: Das sind die wichtigsten Eckdaten des Budgets 2026, das die Landesregierung am vergangenen Donnerstag vorgestellt hat.

Am Dienstag wurde es dann in den Landtag eingebracht. In seiner Rede sprach Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer wie schon in der Vorwoche von einem „ersten, wichtigen Schritt. Es gelingt uns das erste Mal, die Kostensteigerungen in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Personal abzufedern.“ 306 Millionen Euro an Kostensteigerungen seien vermieden worden. „Wir haben genau hingeschaut und mutig gehandelt.“ Das selbst gesteckte Ziel von 300 Millionen Euro weniger Neuverschuldung wurde aber nicht erreicht – es sind „nur“ 106 Millionen Euro.