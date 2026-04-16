13 Menschen werden bei „Living Library“ zu Büchern

Eine besondere Veranstaltung findet in der Freiwilligenwoche in der Wirtschaftskammer Lienz statt. Dort erzählen Freiwillige ihre Geschichten und verwandeln sich in lebende Bücher. Vier Termine sind geplant.
Während der Freiwilligenwoche vom 22. bis 28. April gibt es in ganz Tirol viele Projekte und Möglichkeiten, sich das Ehrenamt genauer anzusehen. Eines dieser Vorhaben findet auch in der Lienzer Wirtschaftskammer statt. Dort verwandeln 13 Freiwillige die Räumlichkeiten in eine Bücherei.
Menschen schlüpfen in die Rolle von Büchern
Konkret wird es an drei Vormittagen und einem Nachmittag eine „Living Library“ geben. Dahinter verbirgt sich eine lebendige Bücherei, bei der nicht Bücher aus Papier, sondern Menschen ihre Geschichten erzählen. Hinter jedem Titel verbirgt sich ein einzigartiger Lebensweg, „geprägt von Erfahrungen, Herausforderungen und besonderen Momenten“, heißt es seitens der Veranstalter. Interessierte haben außerdem die Möglichkeit, sich mit den unterschiedlichen „Büchern“ auseinanderzusetzen, zuzuhören oder Fragen zu stellen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Die ,Living Library – Lebensspuren’ ist eine Einladung, Menschen und ihre Geschichten auf eine ganz besondere Weise kennenzulernen.
Simone Trebo-Ortner, Leiterin Freiwilligenzentrum Osttirol
Die Veranstaltung dauert pro Einheit eineinhalb Stunden. Besucher können in dieser Zeit bis zu drei „Bücher“ kennenlernen. „Die ,Living Library – Lebensspuren’ ist eine Einladung, Menschen und ihre Geschichten auf eine ganz besondere Weise kennenzulernen“, zeigt sich Simone Trebo-Ortner, Leiterin des Freiwilligenzentrums Osttirol, begeistert.
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