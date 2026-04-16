13 Menschen werden bei „Living Library“ zu Büchern

Menschen schlüpfen in die Rolle von Büchern

Konkret wird es an drei Vormittagen und einem Nachmittag eine „Living Library“ geben. Dahinter verbirgt sich eine lebendige Bücherei, bei der nicht Bücher aus Papier, sondern Menschen ihre Geschichten erzählen. Hinter jedem Titel verbirgt sich ein einzigartiger Lebensweg, „geprägt von Erfahrungen, Herausforderungen und besonderen Momenten“, heißt es seitens der Veranstalter. Interessierte haben außerdem die Möglichkeit, sich mit den unterschiedlichen „Büchern“ auseinanderzusetzen, zuzuhören oder Fragen zu stellen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.