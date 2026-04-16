Unter dem Leuchtturm liegen 20 Millionen Dollar

Nach dem US Masters in Augusta machte Sepp Straka vor dem heute beginnenden RBC Heritage in Hilton Head Island (20 Millionen Dollar Preisgeld) mit seiner Familie noch einen Abstecher zu einer seiner absoluten Lieblingssportarten neben dem Golf. Vor dem Major-League-Baseball-Spiel zwischen der Atlanta Braves, die ihm einst seine Oma mütterlicherseits näher brachte, und den Miami Marlins durfte er im Truist Park den ersten Wurf (Pitch) machen.