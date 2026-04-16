Unter dem Leuchtturm liegen 20 Millionen Dollar

Nach dem US Masters in Augusta wartet auf die besten Golfspieler der Welt gleich der nächste Höhepunkt. Beim RBC Heritage in Hilton Head Island geht es um 20 Millionen Dollar Preisgeld. Österreichs Golfstar Sepp Straka fühlt sich nach einem Baseball-Ausflug bei den Atlanta Braves bereit für den großen Wurf.
Nach dem US Masters in Augusta machte Sepp Straka vor dem heute beginnenden RBC Heritage in Hilton Head Island (20 Millionen Dollar Preisgeld) mit seiner Familie noch einen Abstecher zu einer seiner absoluten Lieblingssportarten neben dem Golf. Vor dem Major-League-Baseball-Spiel zwischen der Atlanta Braves, die ihm einst seine Oma mütterlicherseits näher brachte, und den Miami Marlins durfte er im Truist Park den ersten Wurf (Pitch) machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.