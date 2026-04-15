Drohung, Brandstiftung: 67-Jähriger festgenommen

Polizei stellte Waffenverbot aus

Den ersten „Ausrutscher“ erlaubte er sich bei einer Feier: Der 67-Jährige soll eine Frau mit einer Flasche bedroht und anschließend gemeint haben, er habe auch noch eine Waffe im Auto. Zeugen schritten ein und alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten ein Waffenverbot aus. Das Motiv für die Drohung ist noch unklar, heißt es seitens der Pressestelle der Polizei Steiermark.