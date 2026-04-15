A9: Lkw kracht mitten in der Nacht gegen Betonwand

Feuerwehren verhinderten Schlimmeres

Durch den Aufprall wurden der Dieseltank sowie die Ölwanne in Mitleidenschaft gezogen, wodurch es zu einem Austritt von Diesel und Öl kam. Die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten gelangten in den Mittelstreifen sowie in den aufgefrästen Asphaltbereich der Autobahn. Die Freiwilligen Feuerwehren Gratkorn, Frohnleiten und Friesach konnten die noch im Fahrzeug befindlichen Betriebsflüssigkeiten sichern und in einen externen Tank umpumpen.