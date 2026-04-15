A9: Lkw kracht mitten in der Nacht gegen Betonwand

In der Nacht auf Mittwoch krachte ein Lkw-Lenker auf der A9 bei Gratkorn gegen die Betonleitschiene. Während er unverletzt blieb, wurden das Fahrzeug und die Mauer massiv beschädigt. Wegen des Ölaustritts musste sogar die Landeswarnzentrale alarmiert werden.
Dass der Lkw-Lenker unverletzt blieb, gleicht einem Wunder. Denn in der Nacht auf Mittwoch kam es zu einem äußerst heiklen Unfall auf der A9 bei Gratkorn in Fahrtrichtung Linz. Der Lkw-Fahrer verlor gegen 1.20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Betonwand im Baustellenbereich.
An der Sattelzugmaschine entstand erheblicher Sachschaden, auch ein nachkommender Lkw wurde beschädigt. Die Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Mittelleitschiene wurde auf einer Länge von über 100 Metern massiv beschädigt.
Feuerwehren verhinderten Schlimmeres
Durch den Aufprall wurden der Dieseltank sowie die Ölwanne in Mitleidenschaft gezogen, wodurch es zu einem Austritt von Diesel und Öl kam. Die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten gelangten in den Mittelstreifen sowie in den aufgefrästen Asphaltbereich der Autobahn. Die Freiwilligen Feuerwehren Gratkorn, Frohnleiten und Friesach konnten die noch im Fahrzeug befindlichen Betriebsflüssigkeiten sichern und in einen externen Tank umpumpen.
Das ausgelaufene Öl wurde durch die Asfinag gebunden. Aufgrund der versickerten Flüssigkeiten wurde auch die Landeswarnleitzentrale verständigt. Nach Begutachtung der Unfallstelle wurde die Abtragung des kontaminierten Materials veranlasst, welche ebenfalls von der Asfinag durchgeführt wurde.
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