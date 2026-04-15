Schwer verletzt? „Das sah überhaupt nicht gut aus“

„Das sah überhaupt nicht gut aus.“ Liverpool-Stürmer Hugo Ekitiké hat sich beim Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (0:2) möglicherweise schwer verletzt.
In der 27. Minute wollte Ekitiké zum Ball gehen, rutschte auf dem nassen Rasen jedoch weg und blieb sofort liegen. Betreuer eilten herbei und brachten den Franzosen wenig später auf einer Trage vom Feld.
Große Sorge um Achillessehne
Die ersten Bilder ließen nichts Gutes erahnen, vieles deutete auf eine Verletzung der Achillessehne hin.
Trainer Arne Slot wollte sich nach dem Spiel nicht festlegen: „Es sieht nicht gut aus. Wir müssen abwarten. In der zweiten Halbzeit ist er nach Hause gegangen. Ich habe ihn noch nicht gesehen.“
Auch TV-Experte Alan Shearer zeigte sich besorgt: „Das sieht überhaupt nicht gut aus.“
Ex-Profi Stephen Warnock ergänzte bei „BBC Radio“: „Er zeigt auf seine Achillessehne, was ein echtes Problem ist. Er stand wieder auf und brach einfach zu Boden zusammen.“
Mehr Verletzungen im Spiel
Auch Paris Saint-Germain blieb nicht verschont: Nuno Mendes musste mit Problemen im hinteren Oberschenkel vom Platz. Kurz darauf erwischte es auch Désiré Doué, der nach einem Zusammenprall an der Seitenlinie nicht mehr weiterspielen konnte.
Doppeltes Drama für Liverpool
Für die „Reds“ ist der Abend damit doppelt bitter: Nachdem sie das Hinspiel mit 0:2 verloren hatten, mussten sie sich auch im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain geschlagen geben. Nach dem Ausscheiden aus der Champions League droht nun auch noch der längere Ausfall von Ekitiké – ein herber Schlag im Saisonendspurt.
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