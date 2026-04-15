Schwer verletzt? „Das sah überhaupt nicht gut aus“

Doppeltes Drama für Liverpool

Für die „Reds“ ist der Abend damit doppelt bitter: Nachdem sie das Hinspiel mit 0:2 verloren hatten, mussten sie sich auch im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain geschlagen geben. Nach dem Ausscheiden aus der Champions League droht nun auch noch der längere Ausfall von Ekitiké – ein herber Schlag im Saisonendspurt.