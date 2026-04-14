Drei Verletzte bei Frontalkollision im Bezirk Weiz

Dienstagnachmittag wurden bei einer Kollision zweier Pkw im steirischen Birkfeld mehrere Personen verletzt. Eine 50-Jährige dürfte mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.
Gegen 13.40 Uhr am Dienstagnachmittag war eine 50-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Pkw auf der L104 in Fahrtrichtung Birkfeld unterwegs. Dabei versuchte sie, einem auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand auszuweichen und fuhr deshalb auf die Gegenfahrbahn. Dabei dürfte sie jedoch einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben.
Infolgedessen kam es zu einer Frontalkollision. Dabei wurden sowohl die 50-Jährige als auch die 33-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Weiz, die das entgegenkommende Fahrzeug steuerte, sowie ein 20-jähriger Beifahrer unbestimmten Grades verletzt.
L104 für zwei Stunden gesperrt
Das Rote Kreuz Birkfeld übernahm die Erstversorgung der Verletzten. Die 50-Jährige musste anschließend vom Rettungshubschrauber in das UKH Graz gebracht werden. Die beiden anderen Personen wurden in das LKH Weiz eingeliefert.
Insgesamt 21 Kräfte der Feuerwehren Birkfeld und Weiz standen mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Sie übernahmen die Bergung der Fahrzeuge. Aufgrund des Unfalls war der betroffene Abschnitt der L104 von 13.50 bis 15.50 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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