Drei Verletzte bei Frontalkollision im Bezirk Weiz

Gegen 13.40 Uhr am Dienstagnachmittag war eine 50-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Pkw auf der L104 in Fahrtrichtung Birkfeld unterwegs. Dabei versuchte sie, einem auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand auszuweichen und fuhr deshalb auf die Gegenfahrbahn. Dabei dürfte sie jedoch einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben.