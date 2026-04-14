Barcelona-Beschwerde von UEFA abgewiesen

Nach dem 0:2 gegen Atletico Madrid in der Champions League hatte der FC Barcelona Beschwerde beim europäischen Fußballverband (UEFA) eingelegt. Wenige Stunden vor dem Rückspiel am (heutigen) Dienstag erklärte die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA diese ohne nähere Begründung für „unzulässig“.
Barca hatte nach Pau Cubarsis Notbremse verloren und im Anschluss wegen einer Aktion des Atletico-Spielers Marc Pubill in der 55. Minute Beschwerde eingelegt.
Pubill legte den Ball bei einem eigenen Abstoß mit der Hand zurecht, nachdem ihm sein Keeper Juan Musso das Leder serviert hatte – in den Augen der Katalanen ein strafbares Handspiel. „Barca ist der Ansicht, dass diese Entscheidung zusammen mit dem schwerwiegenden Versäumnis des VAR einen erheblichen Fehler darstellt“, hatte es geheißen.
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