Barcelona-Beschwerde von UEFA abgewiesen

Pubill legte den Ball bei einem eigenen Abstoß mit der Hand zurecht, nachdem ihm sein Keeper Juan Musso das Leder serviert hatte – in den Augen der Katalanen ein strafbares Handspiel. „Barca ist der Ansicht, dass diese Entscheidung zusammen mit dem schwerwiegenden Versäumnis des VAR einen erheblichen Fehler darstellt“, hatte es geheißen.