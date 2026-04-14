Ein Notruf der Sanitäter: „Belastung ist zu hoch“

Bessere Arbeitszeiten und Ausbildung gefordert

Der zweite Kritikpunkt betrifft die Arbeitszeiten. „Umkleide- und Rüstzeiten werden nicht in die Arbeitszeit eingerechnet. Pausen, die uns eigentlich zustehen würden, können entweder gar nicht eingehalten oder nicht so gestaltet werden, wie wir das gerne hätten. Und wir spüren den Personalnotstand bei Hausärztinnen und in den Krankenhäusern. Oft werden wir wegen Dingen gerufen, für die wir nicht zuständig sind. Nicht zuletzt bedeuten Zwölf-Stunden-Dienste ein Durchfahren, für Verschnaufpausen bleibt kaum noch Zeit.“