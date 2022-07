„Rettungsdienst in Innsbruck ist vor dem Kollaps“

Ursache sei jedoch nicht die Pandemie, sondern „die Tatsache, dass sich im Notfall-Rettungsdienst in Tirol seit elf Jahren am System nichts verändert hat und trotz jährlich steigender Einsatzzahlen nie eine adäquate Adaptierung der zur Verfügung stehenden Einsatzmittel - also Rettungswagen- gemacht wurde“, wie Daniel Loner und Stefan Wehinger kritisieren.