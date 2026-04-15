Starke Partner für Ihr Dach

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Krone Sonne
15.04.2026 05:00
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Im Mittelpunkt steht bei Krone Sonne ein durchdachtes Photovoltaik-Gesamtpaket.
Im Mittelpunkt steht bei Krone Sonne ein durchdachtes Photovoltaik-Gesamtpaket.(Bild: Thomas Horwath)
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Energie bleibt teuer – und der Markt instabil und unberechenbar. Immer mehr Haushalte und Unternehmen suchen deshalb nach einer sicheren Lösung für die eigene Versorgung.

Die Energiemärkte geraten immer stärker in Bewegung – und das deutlich spürbar. Internationale Spannungen, steigende Rohstoffpreise und unsichere Rahmenbedingungen führen dazu, dass Strom, Gas und Treibstoffe immer teurer und schwerer kalkulierbar werden. Was lange als stabile Grundversorgung galt, entwickelt sich zunehmend zu einem echten Kostenrisiko für Haushalte und Unternehmen. Viele suchen deshalb nach einer verlässlichen und nachhaltigen Lösung für ihr Zuhause. Besonders Photovoltaik rückt dabei in den Vordergrund. Entscheidend ist aber nicht nur die Technologie selbst, sondern vor allem auch, wer sie plant und umsetzt.

(Bild: Thomas Horwath)

Hohe Qualität statt Billiglösungen
Mit mehr als 4000 installierten PV-Anlagen in ganz Österreich hat sich Krone Sonne als etablierter Anbieter im Bereich Photovoltaik fest am Markt positioniert. Die dahinterstehende Erfahrung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter Zusammenarbeit mit starken Partnern und einem klaren Fokus auf Qualität. Statt einzelner Komponenten werden durchdachte PV-Komplettlösungen umgesetzt – von der Planung bis zur fachgerechten Montage durch erfahrene Fachkräfte. Ein zentraler Erfolgsfaktor sind die engen Kooperationen mit renommierten Partnern.

Dazu zählen unter anderem die Kronen Zeitung, eines der bekanntesten Medienhäuser Österreichs, sowie Bessere Energie, ein Spezialist für nachhaltige Energiekonzepte. Diese Partnerschaften stehen für Vertrauen, Qualität und Verlässlichkeit – Werte, die in einem wachsenden und teilweise unübersichtlichen Markt immer wichtiger werden. Kundinnen und Kunden profitieren dadurch nicht nur von technischer Expertise, sondern auch von einem starken Netzwerk, das langfristige Sicherheit schafft.

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PV-Komplettpaket für sichere Energie
Die Stärke dieser Kooperationen zeigt sich auch im Leistungsumfang: Neben hochwertigen Modulen umfasst das Angebot Speicherlösungen, Wallboxen, Notstromsysteme und sogar Anwendungen im Wärmebereich. Alles wird optimal aufeinander abgestimmt – ein entscheidender Vorteil gegenüber isolierten Einzellösungen. Aus Know-how, Erfahrung und starken Partnern entstehen maßgeschneiderte Energielösungen, die nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll sind.

In Zeiten steigender Energiepreise und wachsender Unsicherheit wird deutlich: Die Wahl des richtigen Anbieters ist entscheidend. Starke Partner machen dabei den Unterschied – sie stehen für Qualität in der Umsetzung, Sicherheit in der Planung und Vertrauen in die Zukunft. Am Ende gilt: Nicht das günstigste Angebot setzt sich durch, sondern das verlässlichste Gesamtpaket dahinter.

Holen Sie sich Ihre PV-Förderung
Am 23. April startet der nächste große Fördercall für PV-Anlagen. Die Mittel sind erfahrungsgemäß schnell ausgeschöpft. Wer jetzt handelt, sichert sich nicht nur attraktive Zuschüsse, sondern auch langfristige Preisstabilität und maximale Unabhängigkeit. Informieren Sie sich noch heute und setzen Sie den ersten Schritt in eine nachhaltige, unabhängige und kostengünstige Energiezukunft. Mit innovativen Lösungen leisten Sie einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen.

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