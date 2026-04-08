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Raus aus dem Stromschock mit „Krone Sonne“

Krone Sonne
08.04.2026 05:00
Promotion
(Bild: Halfpoint - stock.adobe.com)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Die Energiekrise trifft derzeit viele Menschen und wird wieder zu einem großen Problem für Haushalte. Der Ausstieg aus der Abhängigkeit wird damit zur entscheidenden Strategie. 

Ein Störfall reicht und die Preise explodieren 
Gleichzeitig zeigt sich ein strukturelles Problem: Obwohl Europa den Anteil erneuerbarer Energien deutlich erhöht hat, bleibt die Abhängigkeit von globalen Energiemärkten bestehen. Schon kleinere Störungen – etwa in der Straße von Hormus – führen zu massiven Preissprüngen.

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Die Folge ist spürbar: steigende Inflation, höhere Lebenshaltungskosten und wachsender Druck auf Haushalte und Unternehmen. Allein die jüngsten Entwicklungen haben die Inflationsrate im Euroraum wieder nach oben getrieben – insbesondere durch teurere Energie und Transportkosten. Doch während die Politik mit Subventionen, Preisdeckeln und kurzfristigen Eingriffen reagiert, wird eine zentrale Wahrheit immer klarer: Die eigentliche Lösung liegt nicht im Preis, sondern in der Abhängigkeit. Der Eigenverbrauch wird zum entscheidenden Hebel in der Energiekrise. Eine klassische Photovoltaikanlage etwa deckt im Durchschnitt etwa ein Drittel des Strombedarfs eines Haushalts. Das ist ein erster Schritt – aber noch keine echte Unabhängigkeit.

Unabhängigkeit beginnt mit smarter Technik
Moderne Systeme wie etwa von „Krone Sonne“ bringen Haushalte Schritt für Schritt in Richtung kompletter Energieunabhängigkeit. Durch den gezielten Einsatz hochwertiger Komponenten – etwa eines intelligenten Wechselrichters in Kombination mit einem optimal abgestimmten Batteriespeicher – lässt sich der Eigenverbrauch auf rund zwei Drittel steigern. Das bedeutet zugleich: deutlich weniger Abhängigkeit vom Strommarkt, von Netzentgelten und von politischen Vorgaben.

(Bild: Krone Sonne)

Das volle Potenzial ist damit jedoch noch nicht erreicht. Erst die gezielte Nutzung von überschüssigem Strom erhöht die Unabhängigkeit weiter. Wird dieser etwa automatisch in ein Elektroauto geladen oder für die Warmwasseraufbereitung eingesetzt, kann der Eigenverbrauch nahezu vollständig ausgeschöpft werden. Denn jede selbst verbrauchte Kilowattstunde zahlt sich doppelt aus: Sie kostet im Eigenverbrauch nur rund 6 bis 7 Cent – und spart gleichzeitig teuren Strom aus dem Netz, der aktuell mehr als 25 Cent pro Kilowattstunde kostet. Auf 25 Jahre gerechnet bringt eine typische Anlage mit Speicher so eine Ersparnis von mehreren tausend Euro.

Holen Sie sich Ihre PV-Förderung
Am 23. April startet der nächste große Fördercall für PV-Anlagen. Die Mittel sind erfahrungsgemäß schnell ausgeschöpft. Wer jetzt handelt, sichert sich nicht nur attraktive Zuschüsse, sondern auch langfristige Preisstabilität und maximale Unabhängigkeit. Informieren Sie sich noch heute und setzen Sie den ersten Schritt in eine nachhaltige, unabhängige und kostengünstige Energiezukunft. Mit innovativen Lösungen leisten Sie einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen.

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