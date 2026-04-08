Raus aus dem Stromschock mit „Krone Sonne“

Die Folge ist spürbar: steigende Inflation, höhere Lebenshaltungskosten und wachsender Druck auf Haushalte und Unternehmen. Allein die jüngsten Entwicklungen haben die Inflationsrate im Euroraum wieder nach oben getrieben – insbesondere durch teurere Energie und Transportkosten. Doch während die Politik mit Subventionen, Preisdeckeln und kurzfristigen Eingriffen reagiert, wird eine zentrale Wahrheit immer klarer: Die eigentliche Lösung liegt nicht im Preis, sondern in der Abhängigkeit. Der Eigenverbrauch wird zum entscheidenden Hebel in der Energiekrise. Eine klassische Photovoltaikanlage etwa deckt im Durchschnitt etwa ein Drittel des Strombedarfs eines Haushalts. Das ist ein erster Schritt – aber noch keine echte Unabhängigkeit.