„DOGS“ – Österreichs erstes Hundekabarett-Programm

Morgen am Donnerstag, 16. April, um 20 Uhr, ist es soweit! Das erste Österreichische Hundekabarett-Programm sorgt für einen Lacher nach dem anderen. „Du Hund, du!“ ist nur einer von vielen Ausdrücken rund um den besten Freund des Menschen. Warum eigentlich so negativ? Der morgige Abend ist unseren geliebten Diwanwalzen, Flodacken und Sofawuzzlern gewidmet und stellt dabei einiges in Frage.