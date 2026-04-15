„DOGS“ – Österreichs erstes Hundekabarett-Programm

Niederösterreich-Premiere – In Brunn am Gebirge geht morgen am 16. April das erste Österreichische Hundekabarett-Programm über die Bühne.
Morgen am Donnerstag, 16. April, um 20 Uhr, ist es soweit! Das erste Österreichische Hundekabarett-Programm sorgt für einen Lacher nach dem anderen. „Du Hund, du!“ ist nur einer von vielen Ausdrücken rund um den besten Freund des Menschen. Warum eigentlich so negativ? Der morgige Abend ist unseren geliebten Diwanwalzen, Flodacken und Sofawuzzlern gewidmet und stellt dabei einiges in Frage.
Die Kabarettistinnen Angelika Niedetzky und Lisa-Lena Tritscher wissen: Wo Hunde sind, sind Geschichten. In ihrem Programm „DOGS“ treten Sketche, Anekdoten und herrlich absurde Beobachtungen aus dem Alltag, der Politik und der Geschchte aufeinander. Sozusagen von der Hundezone bis zur Weltpolitik.
Das tierisch-lustige Programm können Sie im „BRUNO“, am Franz Weiss-Platz 7, in 2345 Brunn am Gebirge, genießen.
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