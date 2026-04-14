Bei Altersvorsorge warten alle auf den großen Wurf

Es ist ein Thema, mit dem sich kaum einer freilich beschäftigen will: Das heimische Pensionssystem ist auf Crash-Kurs. Laut einer Vorsorgestudie gehen 60 Prozent der Österreicher davon aus, dass sie in der Pension weiterarbeiten müssen – Tendenz steigend. Gleichzeitig sorgen sich mehr als drei Viertel der Jungen bereits jetzt um ihre Altersvorsorge. „Daher ist es wichtig, dass wir früh beginnen, an unsere Altersvorsorge zu denken. Denn das Vertrauen in das staatliche Pensionssystem sinkt und – Kapital ist Zeit mal Geld“, so Othmar Nagl, Vorsitzender des Instituts für Versicherungswirtschaft und Generaldirektor der Oberösterreichischen Versicherung