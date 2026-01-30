Putin nimmt durchgefallene Studenten ins Visier

„Die Prüfungen für das Wintersemester sind vorbei, alle Durchgefallenen sind bekannt und man hat angefangen, die Glückspost zu verschicken. Wir haben nicht wenige, die schlecht sind, weil unsere Uni besonders organisiert ist: Die Prüfungen finden viermal pro Jahr statt. Man kann sich nicht entspannen, es ist sehr leicht, durchzufallen. Ich persönlich muss nicht drei Tage lang nachdenken: Ich habe es geschafft, aus Russland zu emigrieren, für mich ist das einfacher“, erklärt ein Student von der Wirtschaftshochschule Moskau.