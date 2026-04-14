Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Eine Mission“

Löw geht leer aus: Routinier führt Ghana zur WM!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.04.2026 11:00
Wieder bei der WM dabei: Trainer Carlos Queiroz
Wieder bei der WM dabei: Trainer Carlos Queiroz(Bild: AP/Ronald Zak)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Trainer-Aus von Otto Addo setzt Ghana bei der WM auf den erfahrenen Carlos Queiroz. Der Routinier geht bereits in seine fünfte Endrunde. Weltmeister-Coach Jogi Löw, der ebenfalls ein Kandidat für den Posten war, geht hingegen leer aus.

0 Kommentare

Das gab der nationale Fußball-Verband GFA bekannt, nachdem Addo nur wenige Stunden nach dem 1:2 gegen Deutschland Ende März gehen musste.

Zwischenzeitlich war sogar Weltmeister-Coach Joachim Löw als Trainer der „Black Stars“ im Gespräch.

Lesen Sie auch:
Von 2006 bis 2021 war Löw Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. 
Pension muss warten
Bald Teamchef bei WM? Das sagt Joachim Löw selbst
04.04.2026
Seit 2021 ohne Job
Comeback? Jogi Löw verhandelt mit WM-Teilnehmer!
03.04.2026

„Eine Mission“
„Das ist nicht ein weiterer Job, das ist eine Mission“, erklärte Queiroz nach seiner Bestellung. Mit dem 73-Jährigen holt sich Ghana geballte Erfahrung an die Seitenlinie. Queiroz war unter anderem Trainer von Real Madrid und arbeitete als Assistent von Sir Alex Ferguson bei Manchester United.

Rekord in Reichweite
Die kommende WM wird bereits seine fünfte als Cheftrainer. Damit wandelt er auf den Spuren des Brasilianers Carlos Alberto Parreira, der mit sechs WM-Teilnahmen als Trainer den Rekord hält.

Große Bühne, aber wenig Erfolg
2010 betreute er Portugal, schied jedoch im Achtelfinale aus. Mit dem Iran war er 2014, 2018 und 2022 bei Weltmeisterschaften vertreten – kam aber nie über die Gruppenphase hinaus. Eine geplante WM-Teilnahme 2002 mit Südafrika platzte, nachdem Queiroz kurz vor dem Turnier zurückgetreten war. Der Weltenbummler war außerdem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kolumbien, Ägypten, Katar und Oman tätig.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die Sportkrone-App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die Sportkrone-App via App Store downloaden.

Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada trifft Ghana auf England, Kroatien und Panama.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.04.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
716.722 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
181.241 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Außenpolitik
US-Kriegsschiffe durchqueren Straße von Hormuz
106.424 mal gelesen
Die Meerenge Straße von Hormuz
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
7209 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2142 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1396 mal kommentiert
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Wer überträgt was?
So teilen sich ORF und ServusTV die WM-Spiele auf
„Eine Mission“
Löw geht leer aus: Routinier führt Ghana zur WM!
Knieverletzung
Argentinien bangt vor WM um Stammkraft Romero
„Coole Sache“
Jetzt ist‘s fix! Peter Stöger hat einen neuen Job
„Zu viel Aufwand“
Knallhart! FIFA lehnt Iran-Wunsch bei WM ab

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf