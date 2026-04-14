Löw geht leer aus: Routinier führt Ghana zur WM!

Große Bühne, aber wenig Erfolg

2010 betreute er Portugal, schied jedoch im Achtelfinale aus. Mit dem Iran war er 2014, 2018 und 2022 bei Weltmeisterschaften vertreten – kam aber nie über die Gruppenphase hinaus. Eine geplante WM-Teilnahme 2002 mit Südafrika platzte, nachdem Queiroz kurz vor dem Turnier zurückgetreten war. Der Weltenbummler war außerdem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kolumbien, Ägypten, Katar und Oman tätig.