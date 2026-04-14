Löw geht leer aus: Routinier führt Ghana zur WM!

Nach dem Trainer-Aus von Otto Addo setzt Ghana bei der WM auf den erfahrenen Carlos Queiroz. Der Routinier geht bereits in seine fünfte Endrunde. Weltmeister-Coach Jogi Löw, der ebenfalls ein Kandidat für den Posten war, geht hingegen leer aus.
Das gab der nationale Fußball-Verband GFA bekannt, nachdem Addo nur wenige Stunden nach dem 1:2 gegen Deutschland Ende März gehen musste.
Zwischenzeitlich war sogar Weltmeister-Coach Joachim Löw als Trainer der „Black Stars“ im Gespräch.
„Eine Mission“
„Das ist nicht ein weiterer Job, das ist eine Mission“, erklärte Queiroz nach seiner Bestellung. Mit dem 73-Jährigen holt sich Ghana geballte Erfahrung an die Seitenlinie. Queiroz war unter anderem Trainer von Real Madrid und arbeitete als Assistent von Sir Alex Ferguson bei Manchester United.
Rekord in Reichweite
Die kommende WM wird bereits seine fünfte als Cheftrainer. Damit wandelt er auf den Spuren des Brasilianers Carlos Alberto Parreira, der mit sechs WM-Teilnahmen als Trainer den Rekord hält.
Große Bühne, aber wenig Erfolg
2010 betreute er Portugal, schied jedoch im Achtelfinale aus. Mit dem Iran war er 2014, 2018 und 2022 bei Weltmeisterschaften vertreten – kam aber nie über die Gruppenphase hinaus. Eine geplante WM-Teilnahme 2002 mit Südafrika platzte, nachdem Queiroz kurz vor dem Turnier zurückgetreten war. Der Weltenbummler war außerdem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kolumbien, Ägypten, Katar und Oman tätig.
Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada trifft Ghana auf England, Kroatien und Panama.
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