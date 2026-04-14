Robert Steiner: „Wir nehmen die Kinder ernst“

Mit 1. April hat der ORF das Angebot für Kinder beim Fernsehen, Streamen und in der App gebündelt. Robert Steiner gibt im „Krone“-Talk tiefere Einblicke in die neue „Kids“-Schiene am Küniglberg, die auf Bildung, Information und Spielerisches setzt.
Das ORF-Kinderprogramm schaut seit Monatsbeginn auch linear ganz anders aus. Unter der Führung der beiden „ORF Kids“-Senderverantwortlichen Alexandra Schlögl und Yvonne Lacina-Blaha wurde die Programmschiene online, im linearen Fernsehen und in der App gebündelt.
Ein elementarer Baustein ist dabei das aktuelle Magazin „Kids Club“, das von ORF-Kindersendungslegende Robert Steiner produziert und jeden Samstag um 8.40 Uhr ausgestrahlt wird. Der Club bietet abwechslungsreiche Rubriken wie Apps, Freizeit, Kochen, Basteln, Film, Spiele und Lesen mit vielen Tipps für junge Entdecker. Zwischen den Beiträgen sorgt das beliebte Maskottchen Fuchsi mit Spielen, Experimenten, Rätseln und Geschichten für Überraschungen und lädt gemeinsam mit seinem Stofftier-Freund Schnuffl Kinder zum Mitmachen ein. Auf Spiel, Spaß und Lernen setzt man auch bei anderen Sendungen. In „Gruß aus der Küche“ verraten Kinder aus allen Bundesländern abwechselnd Wissenswertes aus ihrer Heimat und bringen eine typisch regionale Zutat mit, aus der ein Gericht gekocht wird.
Ab 10. Mai wird mit „Unser Musik-Tagebuch“ die Leidenschaft für Klänge und Instrumente bei Kindern gefördert, und in „Die Gartenpiraten“ wird Kindern mithilfe der fleischfressenden Pflanze Lila Grasgrün das Garteln nähergebracht. „Insgesamt liegt der Fokus der neuen Formate ganz klar auf Kreativität, Orientierung, Wissen und kindgerechter Unterhaltung“, so Steiner weiter.
Verändert haben sich dabei Form, Länge und Erzählweise bei den Sendungen. Wo es früher große Shows mit bis zu einstündiger Länge gab, integriert man heute die kürzer gewordene Aufmerksamkeitsspanne von Kindern mit 10- bis 15-Minuten-Formaten. „Sie sind deshalb aber nicht oberflächlicher – im Gegenteil: Es muss heute oft noch präziser, schneller und klarer erzählt werden. Die Art des Erzählens hat sich mit der Zeit natürlich verändert, aber die Aufgabe bleibt dieselbe: Kinder ernst zu nehmen, sie zu unterhalten und ihnen gleichzeitig etwas mitzugeben. Insgesamt ist das Kinderprogramm bildungsnäher geraten. „Wir präsentieren nicht nur authentisch eine Sendung, sondern arbeiten auch an ihrer Haltung mit.“
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