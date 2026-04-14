Robert Steiner: „Wir nehmen die Kinder ernst“

Verändert haben sich dabei Form, Länge und Erzählweise bei den Sendungen. Wo es früher große Shows mit bis zu einstündiger Länge gab, integriert man heute die kürzer gewordene Aufmerksamkeitsspanne von Kindern mit 10- bis 15-Minuten-Formaten. „Sie sind deshalb aber nicht oberflächlicher – im Gegenteil: Es muss heute oft noch präziser, schneller und klarer erzählt werden. Die Art des Erzählens hat sich mit der Zeit natürlich verändert, aber die Aufgabe bleibt dieselbe: Kinder ernst zu nehmen, sie zu unterhalten und ihnen gleichzeitig etwas mitzugeben. Insgesamt ist das Kinderprogramm bildungsnäher geraten. „Wir präsentieren nicht nur authentisch eine Sendung, sondern arbeiten auch an ihrer Haltung mit.“