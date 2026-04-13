Vorarlberger Gemeinden klagen Energie AG OÖ

Vertrag aus 2023

Die EAG habe zum 1. Jänner 2023 den Zuschlag für die Altpapier-Verwertung in Form einer Dienstleistungskonzession erhalten. Damit verbunden sei die Verpflichtung, das Material wirtschaftlich zu verwenden und die vereinbarte Vergütung an die VGV zu leisten. Mitte 2024 habe die EAG beabsichtigt, den Vertrag mit Verweis auf angebliche Qualitätsmängel zum Jahresende zu kündigen, zugleich seien die Vergütungszahlungen eingestellt worden. Abholung und Verwertung des Vorarlberger Altpapiers seien aber weitergeführt worden, die EAG habe die Erlöse daraus „vereinnahmt“, so der Gemeindeverband, der alle 96 Vorarlberger Kommunen vertritt.