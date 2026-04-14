Über 128 Millionen Euro für die Wohnbauförderung

Weitere 81,3 Millionen Euro für objektgeförderte Vorhaben

Zudem wurden im Rahmen der Kuratoriumssitzung objektgeförderte Bauvorhaben mit einer Fördersumme von 81,3 Millionen Euro begutachtet. „Neubau und Sanierung sind zwei wesentliche Säulen einer nachhaltigen Wohnbaupolitik. Mit der Tiroler Wohnbauförderung stellen wir sicher, dass in beiden Bereichen gezielt investiert und die Entwicklung des Wohnraums in allen Teilen des Landes unterstützt wird. Damit wird auch die heimische Bauwirtschaft gestärkt“, so SP-LHStv Philip Wohlgemuth (SPÖ).