Verrückt schöne Sternstunden im OÖ-Volleyball!

Kapitänin: „Hab‘ kein passendes Wort dafür“

„Ich hab’ kein Wort, das das beschreiben würde“, strahlt Kapitänin Carmen Raab: „Graz hat gut gespielt, sie hätten das Finale auch verdient, aber wir haben extrem gekämpft, haben nie den Glauben verloren!“ Und ein Spiel noch gewonnen, das in den Köpfen beider Teams sicher eingebrannt ist. „Gerade so ein Sieg hilft uns sehr. Wir wissen: Selbst wenn wir einen oder zwei Sätze in Rückstand geraten, können wir’s drehen“, nickt Raab, deren Team nach dem Krimi am Handy noch Herren-Volleyball schaute – nämlich das erste Endspiel von Sensations-Finalist Ried...