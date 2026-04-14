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UVC Ried, Steelvolleys

Verrückt schöne Sternstunden im OÖ-Volleyball!

Oberösterreich
14.04.2026 09:30
Showdown statt Urlaub! Die Steelvolleys wehrten in Graz fünf Matchbälle ab – 3:2!
Showdown statt Urlaub! Die Steelvolleys wehrten in Graz fünf Matchbälle ab – 3:2!(Bild: GEPA)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Das Frühjahr 2026 hat‘s für die OÖ-Volleyball-Teams in sich. Die Damen der Linz AG Steelvolleys wehrten nach dem Cupsieg in Halbfinale 4 in Graz gleich fünf (!) Matchbälle ab, siegten und verhinderten  das Saisonende. Am Dienstag können sie nun ins Finale einziehen – in welchem Rieds Männer gleich die nächste Sensation lieferten!

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„Ich hab’ mir bei 0:2 Sätzen und 20:20 schon überlegt, wie ich gegenüber den Medien das Saisonende erklären würde“, sagte Steelvolleys-Manager Christoph Hemmelmayr. Ehe die in der Halbfinalserie 1:2 zurückliegenden Linzerinnen in Graz zwar die Sätze 3 und 4 gewannen, im Tiebreak aber bei 11:14 drei Matchbälle gegen sich hatten.

Madga Schmolmüller und Co. drehten in Graz das Spiel – 3:2 nach 0:2.
Madga Schmolmüller und Co. drehten in Graz das Spiel – 3:2 nach 0:2.(Bild: GEPA)

Showdown um Finaleinzug am Dienstag in Kleinmünchen
Doch Herdova & Co. wehrten bei 11:14 alle drei Matchbälle ab – und später zwei weitere! „Ich hab’ mir nur gedacht: Völlig irre! Was passiert da jetzt?“, so Hemmelmayr. Ehe sein Team selbst den fünften Matchball verwandelte, das Spiel nach 0:2-Rückstand in Sätzen noch mit 22:25, 14:25, 25:20, 25:23, 23:21 dramatisch gewann. Statt dem Urlaub wartet am Dienstag (19 Uhr) in Linz-Kleinmünchen der Showdown um den Finaleinzug!

Die Steelvolleys können nun daheim ins Finale einziehen.
Die Steelvolleys können nun daheim ins Finale einziehen.(Bild: GEPA)

Kapitänin: „Hab‘ kein passendes Wort dafür“
„Ich hab’ kein Wort, das das beschreiben würde“, strahlt Kapitänin Carmen Raab: „Graz hat gut gespielt, sie hätten das Finale auch verdient, aber wir haben extrem gekämpft, haben nie den Glauben verloren!“ Und ein Spiel noch gewonnen, das in den Köpfen beider Teams sicher eingebrannt ist. „Gerade so ein Sieg hilft uns sehr. Wir wissen: Selbst wenn wir einen oder zwei Sätze in Rückstand geraten, können wir’s drehen“, nickt Raab, deren Team nach dem Krimi am Handy noch Herren-Volleyball schaute – nämlich das erste Endspiel von Sensations-Finalist Ried...

Ried (Nr. 4 Berkefelt) stemmte sich Hartberg erfolgreich entgegen – 3:2!
Ried (Nr. 4 Berkefelt) stemmte sich Hartberg erfolgreich entgegen – 3:2!(Bild: GEPA)

Ried-Coach: „Playoffs sind ein anderer Bewerb“
Die Rieder machten als Außenseiter gleich weiter, wo sie beim Halbfinalsieg gegen Aich/Dob aufgehört hatten: Der UVC bog die Hartberger, gegen die man im Grunddurchgang zweimal unterlegen war, auswärts ebenfalls in einem Fünfsatz-Krimi mit 18:25, 25:20, 25:21, 14:25, 15:13! „Die Playoffs sind ein anderer Bewerb. Wir haben von den bisherigen Serien viel Selbstvertrauen mitgenommen“, sagte Coach Siller.

Der Erfolgslauf der Ried-Volleyballer geht weiter.
Der Erfolgslauf der Ried-Volleyballer geht weiter.(Bild: GEPA)

„Wir sind im Flow!“
„Das hätten wir nicht gedacht, aber wir sind im Flow, tun uns derzeit irrsinnig leicht – aber der Sieg heißt überhaupt noch nichts, Hartberg ist sehr stark“, sagte Jonas Mürzl, ehe die Innviertler am Donnerstag daheim im Raiffeisen VolleyDome nachlegen können, in dem zuletzt fast 1200 Fans den Sieg über Aich/Dob und den Einzug ins Finale gefeiert hatten. Welch’ herrlich verrückte OÖ-Volleyball-Sternstunden im Frühjahr 2026...

  • AVL, Finale (best-of-7), Spiel 1: Hartberg – UVC McDonalds Ried 2:3 (18, -20, -21, 14, -13). – Stand in der Serie: 0:1. Spiel 2, Donnerstag (Raiffeisen VolleyDome, 20.20): Ried – Hartberg.
  • AVL Frauen: Halbfinale (best-of-5), Spiel 5: Graz – Linz AG Steelvolleys 2:3 (22. 14, -20, -23, -21). – Stand: 2:2. – Spiel 5, Dienstag (SportNMS Kleinmünchen, 19): Linz – Graz.
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