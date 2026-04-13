Tiroler (62) verletzte sich mit Motorsäge am Arm

Dramatische Szenen spielten sich am Montagvormittag in einem privaten Garten in Zirl in Tirol ab: Ein 62-jähriger Österreicher war gerade damit beschäftigt, Strauchwerk an einem steilen Hang zu schneiden, als es plötzlich zu einem folgenschweren Unfall kam.
Gegen 10 Uhr verlor der Mann auf dem abschüssigen Gelände den Halt und rutschte aus. In der Hand hielt er zu diesem Zeitpunkt eine Motorsäge – mit fatalen Folgen: Der Pensionist schnitt sich dabei schwer in den linken Arm.
Trotz der erheblichen Verletzung bewahrte der Mann einen kühlen Kopf. Es gelang ihm noch, selbst einen Notruf abzusetzen und Hilfe zu verständigen. Kurz darauf rückten Einsatzkräfte an. Nach der Erstversorgung wurde der 62-Jährige umgehend in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
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