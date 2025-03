So kämpfen Österreichs Städte gegen den Leerstand

Großen Aufwand betreibt man im steirischen Weiz, damit das Zentrum der Bezirksstadt attraktiv bleibt: So wurde etwa eine neue Ortsdurchfahrt gebaut und die S-Bahn ins Zentrum verlängert. Was den Handel anbelangt, konnte man die Errichtung von großen Fachmarktzentren an der Peripherie abwenden und hat „Leuchttürme“ wie Cineplexx und H&M direkt in die Stadt gelotst.