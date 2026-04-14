Wagt 99ers-Star Haudum den Sprung ins Ausland?

Der Wechsel von Lukas Haudum von Klagenfurt nach Graz war vor knapp zwei Jahren die Sensation in Eishockey-Österreich. 99ers-Präsident Herbert Jerich unterstrich mit dem Knallertransfer seine großen Ambitionen. Vor der Finalserie gegen Pustertal sprach der Königszugang über den möglichen ersten Titel der Vereinsgeschichte und die Option eines Auslandstransfers im Sommer.