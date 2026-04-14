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Nach Titel mit Graz

Wagt 99ers-Star Haudum den Sprung ins Ausland?

Eishockey
14.04.2026 12:30
Erst der Liga-Titel mit den 99ers, dann der Abschied? Graz-Stürmer Lukas Haudum spielt diese ...
Erst der Liga-Titel mit den 99ers, dann der Abschied? Graz-Stürmer Lukas Haudum spielt diese Saison die punktbeste seiner bisherigen Eishockey-Karriere.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Der Wechsel von Lukas Haudum von Klagenfurt nach Graz war vor knapp zwei Jahren die Sensation in Eishockey-Österreich. 99ers-Präsident Herbert Jerich unterstrich mit dem Knallertransfer seine großen Ambitionen. Vor der Finalserie gegen Pustertal sprach der Königszugang über den möglichen ersten Titel der Vereinsgeschichte und die Option eines Auslandstransfers im Sommer.

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