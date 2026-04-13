Verhaltene Vorfreude auf die neue Nordliga

Ein Teilnahmeverzicht müsste bis 20. Dezember eingereicht werden. Für die teilnehmenden Teams bringt dieser Modus zweifellos große Veränderungen mit sich.Leichte Kritik am ModusDiese lösen allerdings noch verhaltene Freude aus. „Man muss es sich anschauen, wie es wird. Wenn man sich das durchliest, könnte man meinen, es ist nicht ganz zu Ende gedacht. Vielleicht wird da etwas viel Kapital verbrannt, wenn man für den Aufstieg eine Relegation oder Play-offs braucht“, meint etwa Pinzgau-Vorstand Christian Herzog, der sich sportlich aber schon freut: „Die Qualität wird besser sein.“