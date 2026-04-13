Österreicherin übernimmt deutsches Nationalteam

Dieser Trainer-Wechsel hat es in sich: Die Salzburgerin Sandra Flunger, zuletzt acht Jahre Cheftrainerin der Schweizer Biathlon-Damen (sowie zwei bei den Herren), übernimmt mit sofortiger Wirkung die Betreuung der deutschen Mannschaft.
Im Biathlon-Zirkus kommt es zu einem spektakulären Transfer mit österreichischer Beteiligung.
Die Salzburgerin Sandra Flunger wurde am Montagvormittag vom Deutschen Skiverband (DSV) als Cheftrainerin der Damenmannschaft vorgestellt.
Sandra Flunger: Auf die Schweiz folgt das deutsche Biathlon-Nationalteam
„Deutschland gehört zu den Topadressen, daher ist das eine super spannende Aufgabe für mich“, erklärte Flunger gegenüber der „Krone“. Die 44-Jährige betreut in Zukunft Rohdiamanten wie Julia Tannheimer (5x Gold bei Junioren-WMs), Selina Grotian (2x WM-Bronze bei der Elite, 5x Junioren-WM-Gold) oder Marlene Fichtner (2x JWM-Gold), aber auch routiniertere Athletinnen wie Janina Hettich-Walz, Anna Weidel oder Vanessa Voigt.
„Nachdem die Anfrage kam, hat das Gefühl bei mir sehr schnell gepasst. Ich hätte einige Möglichkeiten gehabt, habe diese deshalb aber nicht weiter verfolgt.“
Flunger war zuletzt acht Jahre in der Schweiz tätig. Dort zeichnete sie für die Damen verantwortlich, die unter ihrer Führung erstmals aufs Staffel-Podest liefen sowie mit Lena Häcki-Groß eine Weltcupsiegerin hervorbrachten, in den vergangenen beiden Saisonen war sie zusätzlich auch Chefin der Herren-Mannschaft.
Zugleich war sie die Vertrauenstrainerin von Lisa Hauser, die vor wenigen Wochen ihre erfolgreiche Karriere (vier WM-Medaillen, darunter Gold im Massenstart 2021, sowie sechs Einzelweltcupsiege) beendete.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.