Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spektakulärer Wechsel

Österreicherin übernimmt deutsches Nationalteam

Sport
13.04.2026 10:08
Biathlon-Trainerin Sandra Flunger
Biathlon-Trainerin Sandra Flunger(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Dieser Trainer-Wechsel hat es in sich: Die Salzburgerin Sandra Flunger, zuletzt acht Jahre Cheftrainerin der Schweizer Biathlon-Damen (sowie zwei bei den Herren), übernimmt mit sofortiger Wirkung die Betreuung der deutschen Mannschaft.

0 Kommentare

Im Biathlon-Zirkus kommt es zu einem spektakulären Transfer mit österreichischer Beteiligung.

Die Salzburgerin Sandra Flunger wurde am Montagvormittag vom Deutschen Skiverband (DSV) als Cheftrainerin der Damenmannschaft vorgestellt.

Lesen Sie auch:
Simon Eder beendet seine Karriere.
Biathlet Simon Eder
„Das ist der perfekte Rahmen, um aufzuhören“
19.03.2026

Sandra Flunger: Auf die Schweiz folgt das deutsche Biathlon-Nationalteam
„Deutschland gehört zu den Topadressen, daher ist das eine super spannende Aufgabe für mich“, erklärte Flunger gegenüber der „Krone“. Die 44-Jährige betreut in Zukunft Rohdiamanten wie Julia Tannheimer (5x Gold bei Junioren-WMs), Selina Grotian (2x WM-Bronze bei der Elite, 5x Junioren-WM-Gold) oder Marlene Fichtner (2x JWM-Gold), aber auch routiniertere Athletinnen wie Janina Hettich-Walz, Anna Weidel oder Vanessa Voigt.

„Nachdem die Anfrage kam, hat das Gefühl bei mir sehr schnell gepasst. Ich hätte einige Möglichkeiten gehabt, habe diese deshalb aber nicht weiter verfolgt.“

Flunger war zuletzt acht Jahre in der Schweiz tätig. Dort zeichnete sie für die Damen verantwortlich, die unter ihrer Führung erstmals aufs Staffel-Podest liefen sowie mit Lena Häcki-Groß eine Weltcupsiegerin hervorbrachten, in den vergangenen beiden Saisonen war sie zusätzlich auch Chefin der Herren-Mannschaft.

Zugleich war sie die Vertrauenstrainerin von Lisa Hauser, die vor wenigen Wochen ihre erfolgreiche Karriere (vier WM-Medaillen, darunter Gold im Massenstart 2021, sowie sechs Einzelweltcupsiege) beendete.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
13.04.2026 10:08
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SchweizDeutschland
DSV
NationalteamGold
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
691.756 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
175.558 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
118.219 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
8110 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
1414 mal kommentiert
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Außenpolitik
Ungarns Schicksalswahl sollte auch uns bewegen
1263 mal kommentiert
Nachbarn sind wichtig, meint Prof. Peter Filzmaier.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf