Österreicherin übernimmt deutsches Nationalteam

Sandra Flunger: Auf die Schweiz folgt das deutsche Biathlon-Nationalteam

„Deutschland gehört zu den Topadressen, daher ist das eine super spannende Aufgabe für mich“, erklärte Flunger gegenüber der „Krone“. Die 44-Jährige betreut in Zukunft Rohdiamanten wie Julia Tannheimer (5x Gold bei Junioren-WMs), Selina Grotian (2x WM-Bronze bei der Elite, 5x Junioren-WM-Gold) oder Marlene Fichtner (2x JWM-Gold), aber auch routiniertere Athletinnen wie Janina Hettich-Walz, Anna Weidel oder Vanessa Voigt.