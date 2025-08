Geld, Geschmack: Was ein Burgherr mitbringen muss

Wie die „Krone“ erfuhr, steht die Grazer Burgruine Gösting zum Verkauf. Damit reiht sie sich in eine Liste an feudalen Anwesen, die nach neuen Besitzern suchen – darunter seit kurzer Zeit auch das Schloss Halbenrain. Am Beispiel von Burg Rabenstein und Schloss Kornberg wird sichtbar, dass Immobilien wie diese nicht unbedingt Goldgruben sind.