Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ausgeschnitzelt“

Empfohlene Jahresration Fleisch bereits gegessen

Österreich
13.04.2026 09:05
(Bild: Nikolaus Klinger)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es wird zu viel Fleisch gegegessen – diese Tatsache ist wohl jedem bekannt. Das Ausmaß könnte jedoch überraschen: Denn am Dienstag ist bereits der Tag erreicht, an dem die Österreicher die empfohlene Jahresration Fleisch gegessen haben.

0 Kommentare

Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten macht auf den „Meat Exhaustion Day“ (Fleischerschöpfungstag) aufmerksam: Die Zahlen sind ernüchternd: Die Gesundheitsorganisisation Eat Lancet Kommission legt pro Kopf 16,4 Kilo Fleisch pro Jahr nahe. Tatsächlich werden aber 58 Kilo pro Kopf jährlich verbraucht.

„Risiko für Gesundheit und Umwelt“
Das sind dreieinhalb Mal mehr Fleisch pro Jahr als empfohlen. Um die Menge anschaulich zu machen, vergleicht „Vier Pfoten“ diese mit Schnitzel:  Die Österreicher verdrücken pro Woche statistisch 7,44 Schnitzel, sie sollten aber lediglich 2,1 des Nationalgerichts zu sich nehmen. „Eigentlich müssten angesichts dieser Zahlen alle Alarmglocken schrillen.(...) Wir müssen endlich zur Kenntnis nehmen, was dieser Exzess bedeutet: Abgesehen vom enormen Tierleid riskieren wir unsere Gesundheit und gefährden darüber hinaus unsere Umwelt massiv“, sagte Vier Pfoten-Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck.

Die Produktion von Fleisch verschlingt große Mengen Ressourcen wie lanwirtschaftliche Flächen ...
Die Produktion von Fleisch verschlingt große Mengen Ressourcen wie lanwirtschaftliche Flächen und Wasser Zudem steigt bei übermäßigem Fleischkonsum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, und Diabetes.(Bild: APA/Caroline Seidel)

Vier Pfoten: Rabattaktionen als „Brandbeschleuniger“
Die „allgegenwärtigen Rabattaktionen von Fleisch im Lebensmittel-Einzelhandel wirken dabei als ,Brandbeschleuniger‘“, kritisierte die Tierschutzorganisation. „Wenn tierische Lebensmittel regelrecht verramscht werden, sinkt natürlich das Bewusstsein für ihren Wert. Dass für unsere Nahrung ein Tier gestorben ist, wird dann noch mehr in den Hintergrund gedrängt. Außerdem steigt der Preisdruck umso mehr, was langfristig zu einer Verschlechterung der Haltungsbedingungen der Tiere führt. Daher gilt: Wer billiges Fleisch kauft, zementiert Tierqual“, betonte Weissenböck.

Vier Pfoten machte auch darauf aufmerksam, dass dieses Konsumverhalten enorme Auswirkungen auf Klima und Umwelt habe. Die landwirtschaftliche Tierhaltung – zum großen Teil die Intensivtierhaltung – verursache weltweit in etwa so viel Treibhausgasemissionen wie der gesamte Verkehrssektor und stelle einen maßgeblichen Verursacher der Klimakrise dar. Auch aus diesem Grund habe die Eat Lancet Kommission die sogenannte Planetendiät vorgeschlagen, die Grundlage des „Meat Exhaustion Day“ sei. Der Konsum von Fleisch soll den Empfehlungen zufolge deutlich reduziert werden, die Ernährung pflanzenbasiert sein. Was auch der Gesundheit zugute käme: Laut einer Studie der Harvard Universität würde eine Umstellung des Essverhaltens die frühzeitige Sterblichkeit um bis zu 30 Prozent reduzieren.

Lesen Sie auch:
Essen sollte kein Entweder-Oder sein, sondern ein abwechslungsreicher Genuss.
Krone Plus Logo
Fleisch oder Gemüse?
Warum vegane Ernährung immer noch so polarisiert
07.04.2026
Fastenzeit
40 Tage ohne Fleisch sind mehr als nur Verzicht
15.02.2026

Weniger Fleisch ist gut für die Gesundheit
Eine Umstellung auf diese Ernährungsweise ist aber nicht nur gut für Tiere, Klima und Umwelt, sondern nützt laut einer Studie der Harvard Universität auch der Gesundheit deutlich und kann eine frühzeitige Sterblichkeit um bis zu 30 Prozent reduzieren. „Vier Pfoten“ forderte ein Verbot von Rabattaktionen auf Fleisch sowie eine konsequente Kennzeichnung tierischer Produkte nach Haltungsform und Herkunft, und zwar flächendeckend vom Lebensmitteleinzelhandel bis zur Gastronomie.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
13.04.2026 09:05
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
PfoteLebensmittel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

31 Euro für eine ÖBB-Vorteilscard, obwohl kein Zug fährt: Für viele Pensionisten aus den ...
Wirbel um Vorteilscard
Senioren zahlen für Rabatt: Ärger um Ticket-Zwang
Symbolbild
Behandlung billiger
Kranke Häftlinge werden nach Graz „abgeschoben“
Nur wenige der aus dem Verkehr gezogenen Autos wurden bis jetzt  versteigert.
Wichtige Entscheidung
Kampf gegen Raser: Auch Leasing-Kfz unterm Hammer
Fast jeder Politiker hat mittlerweile einen Instagram-Account – nicht jeder kann auch gut damit ...
„Völlig daneben“
Empörung über skurrile Iran-Videos im Parlament
Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
667.572 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
174.494 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
117.720 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
7950 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Außenpolitik
Sind Orbáns Tage gezählt? Das sagen die Umfragen
1525 mal kommentiert
Orbán kämpft aktuell um sein politisches Überleben.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
1408 mal kommentiert
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Mehr Österreich
„Ausgeschnitzelt“
Empfohlene Jahresration Fleisch bereits gegessen
Krone Plus Logo
Bis zu zehn Jahre Haft
Linzer sollen 19 Boliden steuerfrei verkauft haben
Großer „Star Wars“-Fan
Kultfigur aus dem Grab eines Krebskranken gerissen
Zeuge sah Explosion
Bei Garagenbrand wurden zwei Autos „geräuchert“
Medizinische Probleme
Großglockner-Bergtour endet mit Rettungseinsatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf