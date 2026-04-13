Linzer sollen 19 Boliden steuerfrei verkauft haben

Aufmerksame Leser erinnern sich: Gegen ein Auto- und Ersatzteilhändlerduo und das Unternehmen der beiden Linzer waren schon seit 2023 Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung und Steuerbetrugs im Laufen. Nun ist in dem Fall endlich die Anklage fertig. Schaden: rund 900.000 Euro, um die der Staat geprellt worden sein soll. Die 40- bzw. 41 Jahre alten Männer hatten keine Familienkutschen im Sortiment, sondern sich auf die Crème de la Crème der Automobilwelt und deren Ersatzteile spezialisiert.