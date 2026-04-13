Linzer sollen 19 Boliden steuerfrei verkauft haben

Abgabenhinterziehung und Betrug wirft die Staatsanwaltschaft Linz einem Händlerduo vor, das insgesamt 19 teils millionenschwere Ferraris, Lamborghinis und Co. veräußert haben soll. Welchen Trick sie dabei verwendet haben sollen, und was ihnen nun droht, weiß die „Krone“.
Aufmerksame Leser erinnern sich: Gegen ein Auto- und Ersatzteilhändlerduo und das Unternehmen der beiden Linzer waren schon seit 2023 Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung und Steuerbetrugs im Laufen. Nun ist in dem Fall endlich die Anklage fertig. Schaden: rund 900.000 Euro, um die der Staat geprellt worden sein soll. Die 40- bzw. 41 Jahre alten Männer hatten keine Familienkutschen im Sortiment, sondern sich auf die Crème de la Crème der Automobilwelt und deren Ersatzteile spezialisiert.
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