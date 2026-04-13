A10: Transitstrecke erhält notwendigen Rastplatz

Ein mehrere Millionen Euro schweres Asfinag-Projekt befindet sich auf der Tauernautobahn Höhe Gemeinde Seeboden in Umsetzung: Warum das unerlässlich ist – vor allem für Lkw-Fahrer ...
Der seit Monaten gesperrte Rastplatz auf der Tauernautobahn A10 auf Höhe Seeboden wird gerade neu gestaltet und vergrößert.
Während einige Anrainer den Ausbau nicht nachvollziehen können, begründet die Asfinag das Mega-Projekt folgendermaßen: „Bereits vor Jahren wurde eine Untersuchung durchgeführt. Dabei ist es um den Ausbau von Stellplätzen für Lkw gegangen. Und da ist die A10 die Transitstrecke mit den wenigsten Plätzen, die Lastkraftwagenfahrer beispielsweise für vorgeschriebene Ruhezeiten aber unbedingt brauchen“, erklärt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik.
Mehr Parkplätze
Zudem müsse es Rastmöglichkeiten in gewissen Abständen geben. „Dafür bauen wir Standorte aus, wo bereits ein Parkplatz vorhanden ist, wie in diesem Fall in Seeboden.“ Für insgesamt 25 Laster und 30 Pkw werden Stellplätze geschaffen. „Bisher hatten lediglich zwei Lkw und fünf Autos Platz – sehr wenig“, sagt Mocnik.
Den am Ende des Jahres fertiggestellten Standort könne man mit dem Rastplatz in Weißenstein vergleichen. „Es wird moderne Toiletten, Duschanlagen und Wickeltische geben. Zudem eine vernünftige Beleuchtung, Notrufeinrichtung und – wie überall üblich – Videoüberwachung.“
Auch Lärmschutz kommt
Als Lärmschutz und Abschirmung sollen ein Damm und eine Bepflanzung errichtet werden, heißt es weiter. Denn Anrainer befürchten, dass der Ausbau zur großen Lärmbelastung führen könnte. Das Projekt kostet zehn Millionen Euro.
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