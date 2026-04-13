A10: Transitstrecke erhält notwendigen Rastplatz

Während einige Anrainer den Ausbau nicht nachvollziehen können, begründet die Asfinag das Mega-Projekt folgendermaßen: „Bereits vor Jahren wurde eine Untersuchung durchgeführt. Dabei ist es um den Ausbau von Stellplätzen für Lkw gegangen. Und da ist die A10 die Transitstrecke mit den wenigsten Plätzen, die Lastkraftwagenfahrer beispielsweise für vorgeschriebene Ruhezeiten aber unbedingt brauchen“, erklärt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik.