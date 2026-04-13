Ex-Skispringerin als Goldfisch: Erkennen Sie sie?

Im September hatte Siefriesberger nach 13 Saisonen im Skisprung-Weltcup erklärt, dass sie genug vom professionellen Skispringen habe. „Bereits in den letzten Jahren hat es mich extrem viel Überwindung gekostet, weit zu springen und sauber zu landen. Das wurde von Saison zu Saison schwieriger“, erklärte die Oberösterreicherin damals.