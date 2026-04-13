„Reform ist für die Qualität einfach katastrophal“

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – überraschte Malta im ersten Pflichtspiel-Duell mit Lokalrivale Gmünd seit 2018, triumphierte mit 2:0. Mit 650 Zusehern durfte man sich über eine Rekordkulisse freuen. Die Unterliga-Reform stößt nicht nur auf Begeisterung!
Die erste Saison mit drei Unterligen im Kärntner Unterhaus läuft! Mehr Regionalität soll mehr Derbys und in weiterer Folge mehr Zuschauer bringen. Aber nicht jeder ist von der Reform begeistert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.