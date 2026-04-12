Barcas Yamal knackt Rekord von Real-Legende Raul

Jetzt hat sogar Real-Madrid-Legende Raul das Nachsehen – Barca-Youngster Lamine Yamal ist einfach nicht zu stoppen.
Konkret geht‘s um den „Hunderter-Klub“. Im Stadtderby gegen Espanyol bestritt Zauberdribbler Yamal sein 100. Spiel in der spanischen La Liga. Mit ganzen 18 Jharen und 272 Tagen. So jung war vor ihm noch keiner in besagtem (imaginären) Klub. Yamal löste damit eine Legende des Erzrivalen Real Madrid ab. Der bisherige Rekordhalter war Stürmer-Ikone Raul, der bei seinem 100. Einsatz, man staune, 19 Jahre und 284 Tage alt war. Yamal unterbot diese Marke also um mehr als ein Jahr.
Mann des Abends
An seinem Rekordabend war Yamal auch gleich wieder einmal der entscheidende Mann auf dem Platz. Beim klaren 4:1-Sieg gegen Espanyol war er an drei Toren direkt beteiligt und führte sein Team zum Erfolg. In der neunten Minute lieferte er per Eckball die Vorlage für den ersten Treffer von Ferrán Torres. Eine Viertelstunde danach bereitete er auch das zweite Tor von Torres mit einem Pass per Außenrist vor. Kurz vor Ende der Partie traf der 18-Jährige selbst zum zwischenzeitlichen 3:1 und krönte seine Leistung. Den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand setzte schließlich Marcus Rashford.
Mit diesem wichtigen Sieg im Derby hat der FC Barcelona einen riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Der Vorsprung auf den Verfolger Real Madrid beträgt nun neun Punkte, und das bei nur noch sieben ausstehenden Spielen in dieser Saison.
Für Yamal selbst sind die starken Leistungen keine Ausnahme. Im laufenden Kalenderjahr 2026 sammelte er bereits 20 Scorerpunkte.
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