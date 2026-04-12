Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Der 100er ...

Barcas Yamal knackt Rekord von Real-Legende Raul

La Liga
12.04.2026 13:27
Barca-Youngstern Lamine Yamal (rechts, großes Bild) hat Real-Legende Raul ausgestochen.
Barca-Youngstern Lamine Yamal (rechts, großes Bild) hat Real-Legende Raul ausgestochen.(Bild: AP/AP, AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt hat sogar Real-Madrid-Legende Raul das Nachsehen – Barca-Youngster Lamine Yamal ist einfach nicht zu stoppen.

0 Kommentare

Konkret geht‘s um den „Hunderter-Klub“. Im Stadtderby gegen Espanyol bestritt Zauberdribbler Yamal sein 100. Spiel in der spanischen La Liga. Mit ganzen 18 Jharen und 272 Tagen. So jung war vor ihm noch keiner in besagtem (imaginären) Klub. Yamal löste damit eine Legende des Erzrivalen Real Madrid ab. Der bisherige Rekordhalter war Stürmer-Ikone Raul, der bei seinem 100. Einsatz, man staune, 19 Jahre und 284 Tage alt war. Yamal unterbot diese Marke also um mehr als ein Jahr.

(Bild: EPA/Toni Albir)

Mann des Abends
An seinem Rekordabend war Yamal auch gleich wieder einmal der entscheidende Mann auf dem Platz. Beim klaren 4:1-Sieg gegen Espanyol war er an drei Toren direkt beteiligt und führte sein Team zum Erfolg. In der neunten Minute lieferte er per Eckball die Vorlage für den ersten Treffer von Ferrán Torres. Eine Viertelstunde danach bereitete er auch das zweite Tor von Torres mit einem Pass per Außenrist vor. Kurz vor Ende der Partie traf der 18-Jährige selbst zum zwischenzeitlichen 3:1 und krönte seine Leistung. Den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand setzte schließlich Marcus Rashford.

Lesen Sie auch:
Lamine Yamal
La Liga
Derbysieg! Barca macht nächsten Schritt zum Titel
11.04.2026

Mit diesem wichtigen Sieg im Derby hat der FC Barcelona einen riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Der Vorsprung auf den Verfolger Real Madrid beträgt nun neun Punkte, und das bei nur noch sieben ausstehenden Spielen in dieser Saison.

Für Yamal selbst sind die starken Leistungen keine Ausnahme. Im laufenden Kalenderjahr 2026 sammelte er bereits 20 Scorerpunkte. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
La Liga
12.04.2026 13:27
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
164.635 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
113.266 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
113.106 mal gelesen
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
2537 mal kommentiert
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Sind Orbáns Tage gezählt? Das sagen die Umfragen
1516 mal kommentiert
Orbán kämpft aktuell um sein politisches Überleben.
Außenpolitik
Angst vor Betrug: Orbán will „Volk respektieren“
1492 mal kommentiert
Mehr La Liga
Es geht um Musiala
Matthäus kritisiert Kahn: „Unnötig, überflüssig“
Bei Union brennt‘s
Trimmel-Klub feuert Trainer, eine Frau übernimmt
Den eigenen Kapitän
Warum Dortmund-Fans Schlotterbeck auspfiffen
Hier im Liveticker:
Mainz gegen Freiburg ab 19.30 Uhr LIVE
Hier im Liveticker:
Köln gegen Werder Bremen 15.30 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf