Barcas Yamal knackt Rekord von Real-Legende Raul

Mann des Abends

An seinem Rekordabend war Yamal auch gleich wieder einmal der entscheidende Mann auf dem Platz. Beim klaren 4:1-Sieg gegen Espanyol war er an drei Toren direkt beteiligt und führte sein Team zum Erfolg. In der neunten Minute lieferte er per Eckball die Vorlage für den ersten Treffer von Ferrán Torres. Eine Viertelstunde danach bereitete er auch das zweite Tor von Torres mit einem Pass per Außenrist vor. Kurz vor Ende der Partie traf der 18-Jährige selbst zum zwischenzeitlichen 3:1 und krönte seine Leistung. Den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand setzte schließlich Marcus Rashford.