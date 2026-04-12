NÖ: Ein Bäcker hält die Stadt „auf Trab“

Gemeinsame Bewegung

Wer also ein Jahrhundert– und darüber hinaus – überstehen möchte, muss sich das hart erarbeiten. So wie die Familie Sabathiel, die schon in dritter Generation mit Thomas Sabathiel den Betrieb führt. „Wir arbeiten ausschließlich mit regionalen Zutaten, mit viel Handwerk und Gefühl“, so die „Backformel“ zum langjährigen Erfolg. Aber mitunter die wichtigste Zutat: der Zusammenhalt und die gemeinsame „Bewegung“ nach vorne. „Wir bringen nach wie vor das Gebäck zu den Menschen“, betont Thomas Sabathiel. Im Jubiläumsjahr will die Bäcker Krems wortwörtlich in Bewegung bringen: sowohl sportliche Events, Gewinnspiele und mitunter jede Menge frisches Gebäck warten auf die Kunden in Krems.