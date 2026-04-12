NÖ: Ein Bäcker hält die Stadt „auf Trab“

Seit Generationen bringt die Familie Sabathiel (Krems) eine Vielzahl an unterschiedlichen Brot- und Gebäcksorten zu den Menschen. Was ist ihr ERfolgsgeheimnis?
Alles begann 1926 mit einer kleinen Familien-Bäckerei im Ort Imbach im Kremstal. Gegründet von Großvater Karl Huber und seiner Gattin Anna war die Bäckerei schon damals ein wichtiger Brotlieferant der Gegen. Früher wurde das frische Gebäck mühevoll mit Pferd und Fahrrad zu den Menschen gebracht. „Heute ist vieles moderner geworden“, erzählen die Sabathiels. Mit PV-Strom betriebene E-Autos bringen nun die Weckerl, fünf Standorten in Krems bieten heute die frische Ware an.
Radelnde „Mitzi“ im Logo
Doch trotz Modernisierung bleibt die Familie der Geschichte treu: Seit Jahrzehnten ist ein liefernder Radfahrer Teil des Logos der Bäckerei. Jetzt bekommt der Radfahrer auf dem Firmenschild Verstärkung von „Mitzi“, die bewusst nach vorne blickt. Diese Haltung ist für die Familie das Geheimnis, das den Betrieb 100 Jahre weit gebracht hat.
Kampf ums Überleben
Denn die Traditionsbäckereien am Land müssen kämpfen ums Überleben. Pro Jahr schließen in Österreich im Durchschnitt 25 Niederlassungen. In den vergangenen 14 Jahren hat fast ein Fünftel zugesperrt. Auch, weil der Konsument immer mehr zur indutriellen Massenware greift – und die hohen Energiepreise treffen die Branche schwer. „Viele Kremser sind mit dem Brot aufgewachsen“, erklärt die Familie. Die Bäckerein sind in der Region fest verankert mit den Menschen.
Gemeinsame Bewegung
Wer also ein Jahrhundert– und darüber hinaus – überstehen möchte, muss sich das hart erarbeiten. So wie die Familie Sabathiel, die schon in dritter Generation mit Thomas Sabathiel den Betrieb führt. „Wir arbeiten ausschließlich mit regionalen Zutaten, mit viel Handwerk und Gefühl“, so die „Backformel“ zum langjährigen Erfolg. Aber mitunter die wichtigste Zutat: der Zusammenhalt und die gemeinsame „Bewegung“ nach vorne. „Wir bringen nach wie vor das Gebäck zu den Menschen“, betont Thomas Sabathiel. Im Jubiläumsjahr will die Bäcker Krems wortwörtlich in Bewegung bringen: sowohl sportliche Events, Gewinnspiele und mitunter jede Menge frisches Gebäck warten auf die Kunden in Krems.
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