23-Jähriger mit 116 km/h in 50er-Zone gestoppt

Freitagnacht wurde ein 23-Jähriger in Graz mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Polizei gestoppt. Dem jungen Grazer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt.
In der Nacht auf Samstag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Triester Straße in Graz-Puntigam durch. Dabei wurde ein Fahrzeug auffällig, das mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.
Ein 23-jähriger Grazer wurde mit rund 116 km/h im Bereich einer 50-km/h-Beschränkung gemessen. Dem jungen Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, das Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt.
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