35 Feuerwehrkräfte bekämpften Lkw-Brand auf A2

Kurz vor halb eins wurden die Feuerwehrleute im Bezirk Voitsberg in der Nacht auf Samstag aus dem Schlaf gerissen. Im Baustellenbereich der A2 Südautobahn war nach dem Herzogbergtunnel in Fahrtrichtung Arnoldstein ein Lkw mit Spezialaufbau in Brand geraten. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Lkw bereits in Vollbrand.