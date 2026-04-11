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Nach Herzogbergtunnel

35 Feuerwehrkräfte bekämpften Lkw-Brand auf A2

Steiermark
11.04.2026 14:48
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Lkw bereits in Vollbrand.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Lkw bereits in Vollbrand.(Bild: BFVVO / ABI Wach)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In der Nacht auf Samstag mussten 35 Feuerwehrleute im Bezirk Voitsberg zu einem Brand auf der A2 ausrücken. Ein Lkw stand nach dem Herzogbergtunnel in Vollbrand. 

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Kurz vor halb eins wurden die Feuerwehrleute im Bezirk Voitsberg in der Nacht auf Samstag aus dem Schlaf gerissen. Im Baustellenbereich der A2 Südautobahn war nach dem Herzogbergtunnel in Fahrtrichtung Arnoldstein ein Lkw mit Spezialaufbau in Brand geraten. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Lkw bereits in Vollbrand.

Gasflaschen und Dieseltanks in der Nähe
Die Feuerwehrleute begannen sofort mit den Löscharbeiten. Zwei Atemschutztrupps waren bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Dabei war ein besonderes Gefahrenpotenzial durch in der Nähe gelagerte Gasflaschen, Dieseltanks und Druckkessel gegeben. Die Wasserversorgung wurde mittels Tanklöschfahrzeugen gesichert.

Insgesamt waren 35 Kräfte der Feuerwehren Hirschegg, Modriach, Pack und Preitenegg mit sechs Fahrzeugen sowie die Autobahnpolizei, Autobahnmeisterei und ein Baustellenkoordinator im Einsatz. Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt.

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