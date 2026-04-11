„Die bisher härteste Schlacht für Hannibal“

Einzigartig war auch die Anekdote von Hannibal-Darsteller Tomaz Simatovic, der kurz vor der Aufführung im Kostüm von einem Security-Mitarbeiter gefragt wurde, was er denn im abgesperrten Bereich wolle. Die Antwort, dass er Hannibal sei, reichte dem Security-Mann nicht – er wollte seinen Zutrittspass für das Gelände sehen, den er natürlich nicht bei sich hatte. Er konnte ihn aber schließlich doch überzeugen. Er war an diesem Abend jedoch nicht der einzige, der die Genauigkeit und Strenge der Security zu spüren bekam ...