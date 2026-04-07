Hannibal serviert in Sölden wieder Brot und Spiele

Das Abenteuer Hannibal begann bekanntlich zur Jahrtausendwende, als Ernst Lorenzi und Hubert Lepka am Rettenbachgletscher das Schauspiel für Sölden erdachten. Sie präsentierten es Hans und Jack Falkner sowie Dietrich Mateschitz. Die visionären Denker vertrauten der Idee und unterstützten sie von Anbeginn durch ihre Begeisterung und alle nötigen Ressourcen. 25 Jahre später ist die Bedeutung des Theaterwerks klar: Es handelt vom Mut zum Unvorstellbaren. Im April 2001 gelang schließlich mit rund 500 Beteiligten aus dem Ötztal, aus der nationalen und internationalen Kultur- und Sportwelt – eine gefeierte Premiere.