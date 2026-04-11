Zweijährige und vier Frauen bei Unfall verletzt

Frontal gegen einen Kastenwagen stieß ein Auto in Pottendorf (Bezirk Baden) in Niederösterreich. Durch die Wucht des Anpralls wurde das Fahrzeug in ein anliegendes Feld geschleudert: Ein zweijähriges Kind und drei Frauen wurden ins Klinikum Wiener Neustadt geflogen, eine 76-jährige Beifahrerin im Klinikum Baden behandelt.
Zu spät bemerkt haben dürfte die 35-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Baden, dass ein vor ihr fahrendes Auto vor dem Abbiegen abbremste. Sie verriss das Auto, um auszuweichen, auf die Gegenfahrbahn - kollidierte dort aber mit einem Kastenwagen.
Christophorus 3 flog Verletzte in Uni-Klinik Wiener Neustadt
Die 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wurde eingeklemmt und musste erst aus dem Fahrzeug von der Feuerwehr befreit werden. Die Lenkerin und die 76-jährige Beifahrerin, die wie die 44-Jährige aus Pörtschach am Wörthersee stammt, konnten das Auto selbstständig verlassen und die Zweijährige aus dem Fahrzeug holen.
Die 44-Jährige und die 35-jährige Lenkerin und das Mädchen wurden in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen, die 76-Jährige wurde ins Krankenhaus Baden eingeliefert.
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