Zweijährige und vier Frauen bei Unfall verletzt

Christophorus 3 flog Verletzte in Uni-Klinik Wiener Neustadt

Die 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wurde eingeklemmt und musste erst aus dem Fahrzeug von der Feuerwehr befreit werden. Die Lenkerin und die 76-jährige Beifahrerin, die wie die 44-Jährige aus Pörtschach am Wörthersee stammt, konnten das Auto selbstständig verlassen und die Zweijährige aus dem Fahrzeug holen.