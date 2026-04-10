Two goals in the closing minutes
Crazy! LASK knocks Salzburg out in the 95th minute
Bundesliga Matchday 26: Red Bull Salzburg equalizes in the 91st minute but ultimately loses 2-3 to LASK.
Here’s the live ticker:
FC Red Bull Salzburg – LASK 2-3 (1-1)
Wals-Siezenheim, Red Bull Arena
8,737 spectators, Referee Ciochirca
Goals:
0:1 (8.) Cisse
1:1 (28') Krätzig
1-2 (61') Kalajdzic
2–2 (91') Kjaergaard
2-3 (95') Mbuyamba
Salzburg: Schlager – Lainer, Chase, Schuster (86. Onisiwo), Terzic (68. Kjaergaard) – Bidstrup – Alajbegovic, Kitano, Krätzig – Konate, Vertessen (68. Baidoo)
LASK: Jungwirth – Cisse, Tornich, Andrade – Jörgensen (94. Flecker), Coulibaly (90. Mbuyamba), Horvath, Bogarde – Kalajdzic (81. Entrup) – Usor, Adeniran (81. Lang)
Yellow cards: none, or Coulibaly
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