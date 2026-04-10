Wenn Blauer nach Wien kommt, gehen Rote in Deckung

Wenn der blaue steirische Landeshauptmann in Wien auftaucht – dann gehen die Roten in Deckung. Seit der Amtsübernahme von Mario Kunasek schickt die SPÖ, die bekanntlich seit Ewigkeiten die Bundeshauptstadt regiert, nie den Bürgermeister, sondern stets Vertreter wie den Klubobmann oder den Landtagspräsidenten.
Das ist so beim Steirerball, das ist nicht anders bei der Eröffnung des Steiermark-Frühlings – noch dazu vor dem Rathaus, dem Amtssitz von Michael Ludwig. Der war am Donnerstag tatsächlich mit Terminen dicht eingedeckt, sodass er erst Freitagnachmittag einen Besuch am Steirer-Markt schaffte.
Und da war Mario Kunasek schon nicht mehr vor Ort. Ludwig und Kunasek treffen einander ja ohnehin zweimal jährlich bei den Landeshauptleutetreffen, hört man dazu aus dem Rathaus. Und das dürfte dem roten Bürgermeister reichen.
Kunasek bleibt in Wien freilich nicht allein unter Blauen. Bei der Eröffnung plauderte er unter anderem mit den türkisen Ministern Wolfgang Hattmannsdorfer und Norbert Totschnig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.