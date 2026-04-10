Wenn Blauer nach Wien kommt, gehen Rote in Deckung

Das ist so beim Steirerball, das ist nicht anders bei der Eröffnung des Steiermark-Frühlings – noch dazu vor dem Rathaus, dem Amtssitz von Michael Ludwig. Der war am Donnerstag tatsächlich mit Terminen dicht eingedeckt, sodass er erst Freitagnachmittag einen Besuch am Steirer-Markt schaffte.