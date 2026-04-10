LIVE: Seekirchen trifft im Spitzenspiel auf Kuchl

Tabellenführer Wacker Innsbruck liegt mit einem komfortablen Vorsprung von zwölf Punkten an der Tabellenspitze. Dahinter duellieren sich gleich zwei Salzburger Klubs um die Verfolgung. Im heutigen Spiel geht es um die Nummer 1 im Salzburger Amateurfußball. Ab 18.55 Uhr gibt es auf krone.tv das Duell zwischen Seekirchen und Kuchl.