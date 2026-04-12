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Franz von Assisi

800 Jahre alter Gesang soll neu vertont werden

Kärnten
12.04.2026 16:00
Als Franziskus 1228 heiliggesprochen wurde, wurde mit dem Bau der Basilika San Francesco in ...
Als Franziskus 1228 heiliggesprochen wurde, wurde mit dem Bau der Basilika San Francesco in Assisi begonnen. In der Unterkirche befindet sich das Grab des Heiligen.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Der Sonnengesang des Franz von Assisi beschreibt in Dankbarkeit alles Lebendige. Der 800 Jahre alte Lobpreis soll nun neu vertont werden: Die Diözesen Gurk und Graz-Seckau laden zum Wettbewerb. Der Weg vom reichen Händler zum Einsiedler und Ordensgründer, der auch Patron des Umweltschutzes ist.

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„Der Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi ist eines der großen spirituellen Werke der Weltliteratur – ein Lied der Dankbarkeit und der Verbundenheit mit der Schöpfung, dessen inhaltliche Aktualität ungebrochen ist“, erklärt Harald Jost, Leiter des Referates für Schöpfungsverantwortung der Diözese Gurk.

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