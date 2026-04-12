800 Jahre alter Gesang soll neu vertont werden

Der Sonnengesang des Franz von Assisi beschreibt in Dankbarkeit alles Lebendige. Der 800 Jahre alte Lobpreis soll nun neu vertont werden: Die Diözesen Gurk und Graz-Seckau laden zum Wettbewerb. Der Weg vom reichen Händler zum Einsiedler und Ordensgründer, der auch Patron des Umweltschutzes ist.