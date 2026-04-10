Ein Alleinunterhalter zwischen den Kulturen

Nun jedoch dreht er den Blick um – und schaut mit den Europäern auf den Orient: „Der Orient war für den Westen schon immer eine Faszination, aber eben auch eine frei erfundene Illusion“, sagt Alsalame. Eine Illusion jedoch, die sich in den Köpfen hier festgesetzt hat, und mit denen er sich als Iraker in Österreich täglich konfrontiert sieht – und vice versa: Denn als er unlängst nach elf Jahren wieder in den Irak fahren konnte, erlebte er auch dort kulturelle Vorurteile – über Europa. Alsalame sitzt zwischen den Stühlen und das macht seine Arbeit spannend: „Ich gehöre in beide Kulturen – auch wenn beide Kulturen das nicht gerne hören“, sagt er.