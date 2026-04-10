Dienstunfähige Politikerin fit genug für Wahlkampf

Politikerin sieht Schuld bei Arbeitgeber

Über ihren Anwalt ließ die Politikerin die Hintergründe erklären, berichtet etwa „t-online“. Ein schwerer Sportunfall im Sommer 2024 habe eine lange Krankschreibung erfordert. Als sie an ihren Arbeitsplatz zurückkehren wollte, sei ihr signalisiert worden, dies sei „nicht erwünscht“. Daraufhin sei sie gegen ihren Willen von ihrer Tätigkeit freigestellt worden. Die anschließende, konfliktreiche Zeit habe, zusammen mit mehreren privaten Belastungssituationen, zu einer psychischen Erkrankung geführt.