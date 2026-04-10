Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Didi Hamann deutlich:

Jamal Musiala? „Das darf keine Ausrede mehr sein“

Deutsche Bundesliga
10.04.2026 12:53
Jamal Musiala kämpft mit seiner Form.
Jamal Musiala kämpft mit seiner Form.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jamal Musiala wird in den kommenden Wochen einen Zahn zulegen müssen, will er mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM nach Nordamerika fliegen, schlägt Didi Hamann Alarm. Auf seine Beinverletzung dürfe sich der Offensivprofi nicht mehr ausreden ...

0 Kommentare

„Er hat noch nicht die Form und kann der Mannschaft im Moment nicht helfen. Ich weiß nicht, ob man ihm und der Mannschaft einen Gefallen tut, ihn immer wieder zu bringen. Ich habe mich gewundert, dass Vincent Kompany bei dem Spielstand mit Musiala und Davies zwei Spieler gebracht hat, die in den letzten Wochen wenig bis gar nicht gespielt haben“, wunderte sich Hamann, dass gegen Real Madrid beim Stand von 2:0 zwei Profis ohne viel Spielpraxis eingewechselt wurden.

Didi Hamann
Didi Hamann(Bild: Mario Urbantschitsch)

„WM im Moment kein Thema“
Der ehemalige Bayern-Kicker ist überzeugt: Um im Sommer in Nordamerika eine Rolle zu spielen, muss eine Leistungssteigerung her. „Die WM ist bei Jamal Musiala im Moment kein Thema. Er muss schauen, dass er Form findet. Wenn er sie wieder hat, dann kommt alles von selbst. Aber die Zeit wird ja nicht mehr. Er hat nur noch sieben Wochen. Es muss jetzt alles perfekt laufen. Ich muss ihn ja auch daran bewerten, wie viel er verdient. An seinem Gehalt in diesen Sphären muss er sich messen lassen. Er ist ja jetzt schon knapp fünf Monate wieder im Training. Irgendwann darf der Fuß keine Ausrede mehr sein. Auch wenn die Verletzung natürlich sehr schwer war“, meinte Hamann in der Sky-Sendung „Triple – der Hagedorn-Fußballtalk“.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Musiala hatte sich im Juli bei der Klub-WM einen Wadenbeinbruch zugezogen und fehlte den Münchnern anschließend für ein halbes Jahr. In der laufenden Saison brachte es der 23-Jährige erst auf 475 Spielminuten, wobei ihm in 13 Spielen drei Tore und zwei Assists gelangen. Bei Deutschlands Testspielen gegen die Schweiz und Ghana fehlte Musiala zuletzt im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
10.04.2026 12:53
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
138.799 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
102.825 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
97.660 mal gelesen
Krone Plus Logo
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Außenpolitik
USA erwägen Truppenabzug aus vorlauten Staaten
1099 mal kommentiert
US-Soldaten in Deutschland
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
877 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Gericht
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
807 mal kommentiert
Simone Lugner geht gegen Hassposter vor. Sie erntet dafür viel Zuspruch – aber auch Kritik.
Mehr Deutsche Bundesliga
Didi Hamann deutlich:
Jamal Musiala? „Das darf keine Ausrede mehr sein“
Aus als Bayern-Trainer
Oli Kahn verrät: Deshalb musste Nagelsmann gehen
Bittere Erinnerung
Stöger? Da warf Schöttel sein Motto über Bord
Kahn über Neuer:
„Ist das jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt …“
Hier im Liveticker:
Augsburg gegen Hoffenheim ab 20.30 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf