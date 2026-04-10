Jamal Musiala? „Das darf keine Ausrede mehr sein“

„WM im Moment kein Thema“

Der ehemalige Bayern-Kicker ist überzeugt: Um im Sommer in Nordamerika eine Rolle zu spielen, muss eine Leistungssteigerung her. „Die WM ist bei Jamal Musiala im Moment kein Thema. Er muss schauen, dass er Form findet. Wenn er sie wieder hat, dann kommt alles von selbst. Aber die Zeit wird ja nicht mehr. Er hat nur noch sieben Wochen. Es muss jetzt alles perfekt laufen. Ich muss ihn ja auch daran bewerten, wie viel er verdient. An seinem Gehalt in diesen Sphären muss er sich messen lassen. Er ist ja jetzt schon knapp fünf Monate wieder im Training. Irgendwann darf der Fuß keine Ausrede mehr sein. Auch wenn die Verletzung natürlich sehr schwer war“, meinte Hamann in der Sky-Sendung „Triple – der Hagedorn-Fußballtalk“.