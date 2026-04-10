Jamal Musiala? „Das darf keine Ausrede mehr sein“

Jamal Musiala wird in den kommenden Wochen einen Zahn zulegen müssen, will er mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM nach Nordamerika fliegen, schlägt Didi Hamann Alarm. Auf seine Beinverletzung dürfe sich der Offensivprofi nicht mehr ausreden ...
„Er hat noch nicht die Form und kann der Mannschaft im Moment nicht helfen. Ich weiß nicht, ob man ihm und der Mannschaft einen Gefallen tut, ihn immer wieder zu bringen. Ich habe mich gewundert, dass Vincent Kompany bei dem Spielstand mit Musiala und Davies zwei Spieler gebracht hat, die in den letzten Wochen wenig bis gar nicht gespielt haben“, wunderte sich Hamann, dass gegen Real Madrid beim Stand von 2:0 zwei Profis ohne viel Spielpraxis eingewechselt wurden.
„WM im Moment kein Thema“
Der ehemalige Bayern-Kicker ist überzeugt: Um im Sommer in Nordamerika eine Rolle zu spielen, muss eine Leistungssteigerung her. „Die WM ist bei Jamal Musiala im Moment kein Thema. Er muss schauen, dass er Form findet. Wenn er sie wieder hat, dann kommt alles von selbst. Aber die Zeit wird ja nicht mehr. Er hat nur noch sieben Wochen. Es muss jetzt alles perfekt laufen. Ich muss ihn ja auch daran bewerten, wie viel er verdient. An seinem Gehalt in diesen Sphären muss er sich messen lassen. Er ist ja jetzt schon knapp fünf Monate wieder im Training. Irgendwann darf der Fuß keine Ausrede mehr sein. Auch wenn die Verletzung natürlich sehr schwer war“, meinte Hamann in der Sky-Sendung „Triple – der Hagedorn-Fußballtalk“.
Musiala hatte sich im Juli bei der Klub-WM einen Wadenbeinbruch zugezogen und fehlte den Münchnern anschließend für ein halbes Jahr. In der laufenden Saison brachte es der 23-Jährige erst auf 475 Spielminuten, wobei ihm in 13 Spielen drei Tore und zwei Assists gelangen. Bei Deutschlands Testspielen gegen die Schweiz und Ghana fehlte Musiala zuletzt im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.