Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bilanz des AMS

Hunderte Frauen gründeten ein eigenes Unternehmen

Steiermark
10.04.2026 16:16
Gründerinnen: Silvana Kubin, Jasmin Gotthardt und Karin Großmann-Bierbaumer
Gründerinnen: Silvana Kubin, Jasmin Gotthardt und Karin Großmann-Bierbaumer(Bild: HM)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Das AMS und die Wirtschaftskammer ziehen Bilanz über ein gemeinsames Programm, das bei der Unternehmensgründung unterstützt: 318 Frauen und 338 Männer machten sich im vergangenen Jahr selbstständig.

0 Kommentare

„Es gibt mir die Möglichkeit, die Zeit selbst einzuteilen und meine Karriere selbst zu lenken“, sagt Silvana Kubin. Die Grazerin hat 2024 die Projektagentur „Die Virtuelle“ gegründet und fühlt sich wohl in der Selbstständigkeit. „Wann die Arbeit passiert, ist dem Kunden egal.“

So wie Kubin wagen immer mehr Steirerinnen den Schritt in die Selbstständigkeit. 2025 waren 55 Prozent der 2943 Unternehmensgründungen weiblich. Das Unternehmengründungs-Programm, bei dem das AMS und die Wirtschaftskammer zusammenarbeiten und das sich an arbeitslose Menschen mit Wunsch nach einer Unternehmensgründung richtet, verzeichnete 2025 318 erfolgreiche Gründungen durch Frauen und 338 von Männern. „Frauen wollen ihre eigene Chefin sein“, erklärt Gabriele Lechner von Frau in der Wirtschaft die Motive. „Sie wollen es anders machen, auf ihre Art.“ 

Programm gibt auch finanzielle Sicherheit
Genau das motivierte auch Jasmin Gotthardt zur Gründung des ersten frauengeführten Barber-Shops „Barbaria“ im Grazer Lendviertel. „Ich wollte weg von der Massenabfertigung und den Menschen in den Vordergrund rücken“, sagt sie. Das AMS-Programm begleitet die Gründerinnen sechs Monate lang, auch nach dem offiziellen Start gibt es noch zwei Monate lang Gründungsbeihilfe in Höhe des Arbeitslosengeldes.

Das gibt Sicherheit, wie auch Karin Großmann-Bierbaumer weiß. Sie leitet seit August 2025 einen Meisterbetrieb für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung. „Selbstständigkeit heißt nicht weniger Arbeit, aber es ist auch mit der Familie gut machbar“, sagt sie.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
10.04.2026 16:16
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
139.044 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
103.838 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
98.967 mal gelesen
Krone Plus Logo
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Außenpolitik
USA erwägen Truppenabzug aus vorlauten Staaten
1110 mal kommentiert
US-Soldaten in Deutschland
Wirtschaft
Energieschock: Experten fordern härteres Sparpaket
918 mal kommentiert
Laut WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fehlen Milliarden – Österreich steht damit neuerlich vor einem ...
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
877 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf