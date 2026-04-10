Hunderte Frauen gründeten ein eigenes Unternehmen

So wie Kubin wagen immer mehr Steirerinnen den Schritt in die Selbstständigkeit. 2025 waren 55 Prozent der 2943 Unternehmensgründungen weiblich. Das Unternehmengründungs-Programm, bei dem das AMS und die Wirtschaftskammer zusammenarbeiten und das sich an arbeitslose Menschen mit Wunsch nach einer Unternehmensgründung richtet, verzeichnete 2025 318 erfolgreiche Gründungen durch Frauen und 338 von Männern. „Frauen wollen ihre eigene Chefin sein“, erklärt Gabriele Lechner von Frau in der Wirtschaft die Motive. „Sie wollen es anders machen, auf ihre Art.“