Grazer FPÖ-Finanzcausa: Gutachten mit Sprengkraft

Weitere Summen vermutet

Das brisante Ergebnis liegt der „Krone“ vor, und auch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigt das Einlangen des Gutachtens: Diesmal wurden weit mehr Konten der Beschuldigten geöffnet. Gutachter Ingo Gross hat nun festgestellt: Insgesamt sollen im Tatzeitraum von 2016 bis 2021 genau 488.563,28 Euro unerlaubt in die privaten Taschen geflossen sein. 156.617,98 Euro sollen es bei Mario Eustacchio gewesen sein, 197.011 bei Matthias Eder, 93.994,30 für Armin Sippel und 26.650 für einen Ex-Funktionär. Weitere Summen werden vermutet, sind aber nur noch schwer nachvollziehbar. Eustacchio und andere Beschuldigte haben die Vorwürfe stets bestritten. Es gilt die Unschuldsvermutung.