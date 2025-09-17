Nötigung? Verfahren gegen FP-Spitze eingestellt

Der Mittwoch bringt gute Nachrichten für die steirische FPÖ-Spitze: Laut Informationen der „Steirerkrone“ ist ein weiteres Verfahren gegen Mitglieder der Landesregierung eingestellt worden. KFG-Mann Alexis Pascuttini hatte Landeshauptmann Mario Kunasek und Landesrat Stefan Hermann „Nötigung“ vorgeworfen. Nichts dran – urteilt jetzt die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen wurden eingestellt!