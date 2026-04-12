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Perfekte PV-Anlage mit „SonnenCheck“ finden

Krone Sonne
12.04.2026 05:00
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(Bild: KroneSonne)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Die Stromrechnung steigt, die Nerven liegen blank doch über unseren Köpfen brennt seit Jahrmillionen ein Kraftwerk, das keinen Cent verlangt: die Sonne! Mit dem persönlichen Solarcheck von Krone Sonne direkt vor Ort wird die passende Lösung für jedes Dach gefunden, um die beste Lösung für Ihre PV-Anlage zu finden. 

Wer jetzt auf Photovoltaik setzt, holt sich die Kontrolle über seine Kosten, das Klima und seine Zukunft zurück. Doch zwischen Förderchaos, Technik-Dschungel und tausend Angeboten bleibt eine brennende Frage: Was passt wirklich aufs eigene Dach? Genau hier setzt unser „SonnenCheck“ an – und der bringt Licht ins Dickicht der Energiewende.

Mit „Krone Sonne“ in die Zukunft investieren

  • Jetzt von attraktiven Paketpreisen profitieren!
  • 4000 Euro staatlicher Zuschuss.
  • Krone Sonne bietet Komplettpakete mit zuverlässigen Markenkomponenten und auch eine Notstromlösung für ein Plus an Sicherheit.
  • Von Beratung bis zu fachgerechten Installation alles aus einer Hand.

Die Drohne hebt ab, solarer Klartext landet
Erfahrene Experten analysieren das jeweilige Gebäude vor Ort, lassen Drohnen über das Dach steigen, erstellen ein 3D-Modell und prüfen jeden Winkel: Ausrichtung, Verschattung, Stromverbrauch. Keine Pauschallösung, kein Blindflug – sondern ein maßgeschneidertes Öko-Konzept. Das Ziel für unsere Kunden: Aus jedem Dach das Maximum herausholen. Denn nicht jede Fläche ist gleich – und nicht jede Anlage bringt den gleichen Ertrag. Wer hier falsch plant, zahlt drauf. Wer richtig plant, kann lukrieren.

Beratung direkt vor Ort und dann reduzierte Preise sowie Fördermittelberatung aus einer Hand. ...
Beratung direkt vor Ort und dann reduzierte Preise sowie Fördermittelberatung aus einer Hand. Also jetzt sofort einen Termin fixieren!(Bild: Kurt Mahlendorf)

99 Euro, die sich voll und ganz rechnen
Der Einstieg ist bewusst niedrig gehalten: Für 99 Euro gibt es die umfassende Analyse und wird später eine Anlage umgesetzt, wird der Betrag sogar gutgeschrieben. Ein Angebot, das vor allem eines signalisiert! Hier soll nicht verkauft, sondern überzeugt werden. Und während viele noch rätseln, welche Zuschüsse ihnen zustehen, wird das Thema bei der „Krone Sonne“ mitgedacht.

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Förderprogramme werden eingeplant, Preisvorteile weitergegeben und plötzlich wird aus der großen Investition eine sonnenklare Rechnung. Transparent und nachvollziehbar. Regionale Kompetenz inklusive! Photovoltaik ist also ein Befreiungsschlag aus der Abhängigkeit steigender Energiepreise. Wer produziert, spart oft vom ersten Tag an. Mit modernen Speicherlösungen bleibt der eigene Strom auch dann verfügbar, wenn die Sonne längst untergegangen ist. 

Holen Sie sich Ihre PV-Förderung
Am 23. April startet der nächste große Fördercall für PV-Anlagen. Die Mittel sind erfahrungsgemäß schnell ausgeschöpft. Wer jetzt handelt, sichert sich nicht nur attraktive Zuschüsse, sondern auch langfristige Preisstabilität und maximale Unabhängigkeit. Informieren Sie sich noch heute und setzen Sie den ersten Schritt in eine nachhaltige, unabhängige und kostengünstige Energiezukunft. Mit innovativen Lösungen leisten Sie einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen.

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