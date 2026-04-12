Perfekte PV-Anlage mit „SonnenCheck“ finden

99 Euro, die sich voll und ganz rechnen

Der Einstieg ist bewusst niedrig gehalten: Für 99 Euro gibt es die umfassende Analyse und wird später eine Anlage umgesetzt, wird der Betrag sogar gutgeschrieben. Ein Angebot, das vor allem eines signalisiert! Hier soll nicht verkauft, sondern überzeugt werden. Und während viele noch rätseln, welche Zuschüsse ihnen zustehen, wird das Thema bei der „Krone Sonne“ mitgedacht.